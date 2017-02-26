بعد غياب 15 سنة..جورج وسوف ونيكول سابا يطربون جمهور مصر

كان من المفترض أن يبدأ الحفل الساعة 8 مساءً، لكن إدارة الحفل أبلغت الموجودين أن الحفل لن يبدأ قبل الساعة العاشرة، لتكون الإنطلاقة الفعلية للحفل الساعة 12 صباحاً بعرض Fire Show لأحمد مختار وسامي يوسف، تلاه فقرة الخدع البصرية مع مصطفى برجاوي.

الفنانة اللبنانية نيكول سابا صعدت على المسرح الساعة الواحدة والنصف صباحاً بعد أن قدّمتها الإعلامية راندا جبر واصفةً إياها بالموهبة التي أتت من لبنان، لتشعل نيكول المسرح بمجرد ظهورها، وسألت في بداية الحفل إذا كان يوجد جمهور لبناني بين الحضور من أجل رقص الدبكة.

نيكول قدّمت العديد من أغنياتها وأغنيات من الزمن الجميل نذكر منهم “أنا طبعي كده”، و “حبيبي يا عيني” و “يا بنت السلطان” و “تحت الشباك” و “شكلك عامل عاملة” و”التوتوني” و “براحتي” و “يا دلع” و “يانا يانا” و “حرمت أحبك”. وختمت سابا بأغنية “ليل عيوني” بطلب من الجمهور الذي رقص الدبكة، وشكرت نيكول الجمهور والمنظمين وتمنت للحضور سهرة سعيدة مع سلطان الطرب جورج وسوف، معربةً عن سعادتها بتقديمها حفل إلى جانبه.

عند الساعة الثانية والنصف صباحاً أطل سلطان الطرب جورج وسوف بترحيب كبير من الجمهور لدرجة أنّ البعض حاول الصعود على خشبة المسرح، وقد طالبهم الوسوف مراراً خلال الحفل أن يجلسوا في أماكنهم. وقدم الوسوف أجمل أغنياته كـ “صابر وراضي” “خسرت كل الناس” “نستني باليوم واليومين” و “كده كفاية”، وكان الجمهور من شدّة حماسه يردد عبارة ” 1 2 3 وسوف يا حياتي”، ومن كثر التدافع بين الجمهور، قام الوسوف بشلح سترته وأهداها لأحد معجبيه.



