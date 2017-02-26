ماذا يخفي برجك ليوم الأحد 26 شباط 2017؟

كيف سيكون حظك اليوم؟ إليك توقعات الأبراج والفلك في هذا اليوم الاحد 26 شباط 2017.

الحمل

أيها الحمل، اليوم وضعك ممتاز، لكن حاول إصلاح ما أتلفته أمس أثناء كلامك مع زملاء العمل، ولا تدع رغبتك بالتملك والتسلط تدمر ما تعبت به في الأيام الماضية، تقوم بدعوة بعض الأصدقاء والمقربين إلى بيتك.

الثور

أيها الثور، صراحتك جيدة وفي محلها، فأنت تملك الأسهم الأكثر، لكي تبدي رأيك أمام زملائك ورؤسائك في العمل. في فترة ما بعد الظهر تشعر بحاجة إلى أخذ بعض الوقت للراحة والقيام ببعض أمورك الشخصية التي أهملتها منذ وقت، وبخاصة على صعيدي العائلة والعاطفة. الأكثر تأثراً هم مواليد 11 إلى 20 أيار (مايو).

الجوزاء

أيها الجوزاء،قوتك، تأثيرك ووقع كلماتك على الآخرين هي ما سيفيدك لهذا اليوم، فأنت واثق من نفسك وتعرف ما تقول، كما أنك شديد في قراراتك، ولا تتردد في قبول أي عمل، يوم جيد عمليا للحظ الذي يدعمك ويدعم شخصيتك وطلتك. المساء قد يكون الفترة الأفضل لتمضية أحلى الأوقات مع من تحب أو أصدقائك.

السرطان

أيها السرطان،اليوم أنت تشعر بالتعب لكثرة الأعمال التي قد تواجهها منذ الصباح، إحساس بالكآبة والملل قد يصيبك في فترة ما بعد الظهر، لكن من الروتين وليس من أمر آخر. المساء حافل مع الأصدقاء وهو فرصة لتعديل وضعك المتدهور مع من تحب.

الأسد

أيها الأسد، ضغوطات العمل ما تزال قائمة وبقوة، فالضغوطات لن تحل عنك قبل ساعة متأخرة من هذا اليوم، فلا تفكر أبداً بالعودة مبكرًا إلى البيت، لكنك تستحوذ على إرضاء رؤسائك بالعمل، لهدوء في المساء وجلوسك في البيت قد يجلبان لك بعض الكآبة.

العذراء

أيها العذراء،منذ الأمس والضغط العملي والنفسي يؤثران عليك، يجب أن تهدأ أعصابك ولا تتصرف بتهور، من الأفضل عدم إعطاء أي قرار حتى ولو تافه، الصحة قد لا تزال متعبة فعليك بالراحة.

الميزان

أيها الميزان، أنت كسولاً منذ الصباح، وليس لديك الرغبة بفعل شيء سوى البقاء في سريرك، لكن أمنياتك لن تصبح حقيقية، فالأجواء الغائمة تكون متواجدة في منزلك، حاول الهدوء وعدم التهور بأي عمل.

العقرب

أيها العقرب،انتبه من هذا اليوم، واجعل أي خطوة لديك بتفكير قبل القيام بها، لأن أي حركة خاطئة تجعلك تدفع الثمن غالياً، فترة ما بعد الظهر تشعر بالتعب من كثرة الضغوطات العملية التي مرت عليك في فترة الصباح، ومع ذلك تتأخر في عملك، المساء جيد للبقاء في البيت ومتابعة التلفاز.

القوس

أيها القوس، أنت ما تزال تتقدم في المجالات العملية، وتبدأ يومك بنشاط ووضعك يتجه إلى الأفضل، يوم جيد لعقد الصفقات وتوقيع العقود، وبخاصة إذا كانت بها شراكة مع شخص آخر، بإمكانك أن تصف اليوم بالجيد.

الجدي

أيها الجدي،يوم جيد للمناقشات والتفاوض يا عزيزي، فإذا كان لديك عمل يعتمد على الإقناع فإنه يومك لأن رأيك معمول به، وإن كان لديك امتحان فإنك ستقوم به بكل براعة. جاذبيتك خاصة هذا اليوم، ولكن هذا لن يساعدك في تفادي بعض المشاكل التي قد تواجهك مع من تحب في فترة المساء، وبخاصة مواليد 24 إلى 30 نيسان (إبريل).

الدلو

أيها الدلو، والحظ يرافقك في كل خطوة تخطوها، ما يجعلك تنجح في أعمالك وبتسييرها بكل سهولة، وبخاصة في فترة الظهيرة، حيث تتلقى خبراً يفرحك على الصعيدين العملي والشخصي.

الحوت

أيها الحوت، يلعب الحظ معك وتتخطى أخطاء ومشاكل، مما يجعلك في حالة من السعادة، لا مشكلة من أن تجرب حظك اليوم فسوف تكون الرابح وبالأخص في مجال عملك، أمر يشغل بالك هذا المساء فلا تفكر به لأن يوم غد سوف يكشف لك عن أمور لا تتوقعها.