أكثر 10 دول لطفا مع الغرباء.. ماذا عن العرب؟!

أصدرت المؤسسة الخيرية للمساعدات “كاف” تقريرها السنوي الذي تقيس فيه مستويات الكرم ولطافة الناس بالنسبة للغرباء في مختلف دول العالم.

وجاء في التقرير “لأول مرة، أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم ساعدوا غريبا خلال 2016.. وفي هذا الأمر إشارة إلى أن فطرية الإنسان تحتم عليه مساعدة الآخرين”.

وتوصل الاستطلاع إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في الدول، التي تصنف حاليا من أخطر الأماكن في العالم وأقلها استقرارا، هم الذين يميلون إلى مساعدة الأشخاص الغرباء.

وجاء العراق على رأس القائمة التي ضمت 10 دول من مختلف أنحاء العالم، حيث وجد الاستطلاع أن 81 في المئة من المقيمين في هذه الدولة يساعدون الغرباء.

واحتلت ليبيا المركز الثاني بنسبة 79 في المئة، متبوعة بالكويت بـ78 في المئة، ثم الصومال بنسبة 77 في المئة، فالإمارات العربية المتحدة في المركز الخامس بـ75 في المئة.

أما جمهورية مالاوي فاحتلت المركز السادس بـ74 في المئة، وتبعتها بوتسوانا بـ73 في المئة، ثم سيراليون والولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية بنفس النسبة.

وسجل التقرير أنه حتى قبل اندلاع الحرب في كل من ليبيا والعراق، كانت ثقافة مساعدة الغرباء مترسخة لدى سكان هاتين الدولتين.