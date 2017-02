كيف عزوا المشاهير نجوى كرم بوفاة شقيقها؟

بعد شيوع خبر وفاة نقولا كرم شقيق النجمة نجوى كرم صباح اليوم الثلاثاء اثر ازمة قلبية مفاجئة، انهالت التعليقات الصادمة عبر الشبكة العنكبوتية من هذا الخبر الحزين، حيث قام عدد من الوجوه الفنية والاعلامية والاجتماعية والسياسية بمواساة نجوى بكلمات مؤثرة على هذه الخسارة الكبيرة.

نانسي عجرم: أحرّ تعازينا بوفاة الحاج نقولا الله يرحمه وتكون نفسه بالسماء ويصبركم على فراقه

اليسا: Nothing can be said to ease your pain dear najwa karam I am sorry for your loss and I pray God will keep your brother next to him forever

مريم شقير ابو جودة: خسارة كبيرة يا حاج الله يصبر اهلك واخوانك وكل من عرفك نقولا شيخ شباب ال كرم وحبيب اخته نجوى لكم احر التعازي

سليم عساف: آخ شو صعب هالخبر، الله يرحمو ويصبّركن، إنتي إخت للكلّ

هيثم زياد: احر التعازي لنجوى كرم وعائلة كرم بفقدان شقيقها الحاج نقولا كرم.

هشام حداد: الله يرحم رجل الكرم و الوفا الصديق العزيز الحاج نقولا كرم … العوض بسلامة شمس الغنية

طوني سابا: كتير بكير عليك تروح من هالدني يا حجّ ، ضيعانك يا نقولا المحبّ ، الله يرحمك

جمال فياض: خبر مؤلم بل مفجع، تلقيته منذ قليل… رحيل الصديق والأخ العزيز نقولا كرم ! ليرحمه الله وليصبّر الله العزيزة الغالية السيدة نجوى كرم وكل أسرته

سهى قيقانو: الله يرحم ترابك ياحج #نقولا_كرم رحت بكير يا ابن #زحلة ومربى الاسودي.رح تلتقي بامي لي شالتك بالميرون وبعرابتك دام الهنا نجوى كرم الرحمة.

فارس اسكندر: مبارح حكيتي عن الزحلاوي الأصيل ورجال زحلة الما بقا إلهن مثيل واليوم راح الحاج زينة هالرجال جناحك يا نجوى كتيرر بكّر بالرحيل

سعيد الماروق: الله يرحمك يا غالي وحبيب القلب والصديق العزيز الحاج نقولا كرم الله يصبرك ويصبر عائلتك الكريمة

هشام بولس: يسوع يبرّد قلب أمّك وقلوبكن كلكن… نفسو بالسما يا رب، وخاتمة الأحزان يا غالية…

هشام الحاج: خبر ما بيتصدق ضيعان قلبنا عليك يا شيخ الشباب يا طيب يا محب …. تعازي الحارة لبيت كرم الاعزاء و للزميلة الست نجوى كرم الغالية …الله يرحمو

زياد برجي: الله يرحمك يا صاحبي، إنا لله وإنا إليه راجعون.

عاصي الحلاني: اتقدم بأحر التعازي القلبية بوفاة المغفور له الصديق الغالي نقولا كرم راجيآ من الله ان يلهم العائلة الكريمة جميل الصبر والسلوان

ميريام فارس: الله يرحم خيّك وتكون نفسو بالسما ويخلّيلك اهلك ومحبّينك

لورا خليل: الله يرحم شبابك يا حاج #نقولا_كرم انشالله تكون نفسك بالسّما ويصبّر عيلتك .

نزار فرنسيس: صدمة كبيرة خبر وفاة الصديق الغالي نقولا كرم.. يارب ترحمو وتصبّر أهلو وعيلتو..

فادي حداد: تعازينا الحارة لنجوى كرم وعائلة كرم بفقدان أخوها الحاج نقولا كرم. May his soul Rest In Peace

