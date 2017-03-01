بالفيديو:كيف استقبل اهالي مخيم برج البراجنة يعقوب شاهين؟

زار نجم “أراب أيدول” يعقوب شاهين مخيمي برج البراجنة وضبية، كما التقى السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبّور في مكتب السفارة في برج البراجنة.

وشارك يعقوب جمهوره عبر تويتر بفيديو من داخل مخيم برج البراجنة حيث استقبله الأهالي بالأرز واطلاق المفرقعات والأعيرة النارية على وقع أغنيات وطنية فلسطينية

