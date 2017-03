جو معلوف يهاجم نيشان :لا اشعر صادق معي!

حلّ الإعلامي جو معلوف ضيفاً على برنامج الإعلامي رالف معتوق ضمن حلقة جديدة وخاصة بعيد الحبّ من برنامج Spot On الذي يبثّ كل أحد الساعة 10:20 صباحًا على إذاعة صوت لبنان.

ضمن فقرةComing Soon ، أكد جو أن التغيير يبدأ من الانسان بالداخل فالمشاهد يلمس هذا التغيير الذي كان شاملًا من فريق العمل والديكور بالإضافة إلى طريقة التقديم، وقال: “التغيير نابع من أحداث مررت بها شخصيًا، حيث قمت بمراجعة ذاتية”.

أما عن اذاعته الجديدة power fm وهو بدأ بها بعد المشاكل التي حصلت في fame fm والتي يميزها أنها وسيلتي التي لا يمكن أن أغادر منها وحول تطويره لها كاذاعة الجرس سكوب قال جو: ربما الجرس لم تعد بحاجة لي، وقد تحتاج لمرقبة من بعيد وفريق العمل ناضج ويعلم كيف أفكر والأشخاص المناسبين هم في الأماكن المناسبة ولا أتدخل الا اذا هناك مشكلة ما.

وعن غيابه عن الاطلالات قال جو لا أحب أن أطل بشكل مستمر وأعتبر أنّه أصبح لكل شخص اعلامه الخاص كتويتر وأنت سرقت مني هذه المقابلة وهذا ليس غروراً مني انما أعلم أن لدي برنامجي الذي أقدم فيه القضايا، فقاطعه رالف قائلًا له قضايا الناس ولكن جو لديه الكثير من القضايا.

وضمن فقرة بين 2، سأله معتوق: إذا بنى شخصيته بطريقة وراثية من أهله واذا كان العائلة من المناضلين في الوطن او العكس، فرد معلوف قائلاً: “بالعكس خسرت والدي في سن 10 سنوات وعشت في ميتم لمدة 3 سنوات أهلي لم يصنعوني بل انا ابن الحياة وتربيت بدون أي مساعدة وصنعت نفسي بنفسي، اعترف أنّ الظروف عاكستني في صغري وبدون وجود والدتي لأن المحاكم الروحية فرضت علي عدم رؤية أمي حتى أبلغ سن الرشد فعشت 8 سنوات وحدي وقد رأيت امي 4 الى 5 مرات بطريقة سرية وشخصيتي تكونت من الظلم الذي تعرضت له ليس فقط من الميتم، فأنا عشت بلا ام ولا أحد احتضنني وفي هذه المرحلة تتكون شخصية الطفل، فليس سهلاً أن تكون شخصاً مستقيماً وطبيعياً.

والأولاد الذين يكونون ضحية طلاق والديهما يلجأون لأمور تأذيهم وتتدمرهم وينحرفون وأنا لا ألومهم لأنني مررت بتجارب بشعة. وفي العادة لا أتكلم بتفاصيل هذه المرحلة من حياتي وعندما بلغت عمر 18 بدأت من الصفر وكنت مهندساً للصوت أتنقل في الباص تحت الشتاء لبيت مري لأضع الأغاني وعملت كمدير اعمال بعض الفنانين ثم عملت في التليفزيون الجرس رغم انها تجربة لا أنكرها الا أنها ليست جيدة وتعزبت لأمحيها من سيرتي الذاتية،

أما شخصيتي لا زالت مثل ما هي ولكن طريقة تعبيري والكلمات التي أستعملها هي التي تغيرت، فعندما أتذكر ماذا كنت أقول استغرب من نفسي وعملت جاهداً لمحي الصورة التي كونها البعض عني وهي أنّني شخص فضائحي وبدأت محيها في الـ mtv وبعدها استمريت في lbci ولتتطور يجب أن تعمل لتنظيف داخلك لتلحظ الناس حقيقتك وشخصيتك الجديدة واذا مازال يرى والدته قال جو طبعاً ولكن لا اسعى لتعويض الماضي وأعتبر أنّ الذي مضى قد مضى وانتهى فلا يمكن تعويض 7 سنوات من عمري وعن رأي ولدته فيه قال اليوم هي فخورة بي ولكن في البداية لم تكن كذلك وطلب رالف منه أن يتصل بوالدته فقال جو لا تحب أن تطل ولكن سأحاول رغم ان على عيد الحب حاولت أن تطل معي لكنها انسحبت “.

وتلقى رالف الاتصال من السيدة مهى والدة جو التي قالت أنّها كان الأخير يعاقب في حال نال عندما كان صغيراً 9 على 10 في مسابقة مدرسية. وحول برامجه في البداية كنت اقول له لن تسطيع أن تجلس بلداً يحتاج للتجليس بكامله كما كنت أخاف عليه ولم أكن أجيب عندما يتصل بي لكي اضغط عليه من خوفي عليه، وفي احدى المرات اتى وجلس الى جانبي و قال نصيبي سأناله في الحياة ولو بحادث سيارة وانا اقتنعت بحديثه وارى اليوم نجاحته فهو ابني الكبير وأضع كل آمالي فيه وهو المثل الأعلى لأخوته واجبرهم أن يفكروا بطريقة طموحه واليوم لم أعد اتصل به كنت اقول له لا تضغط على الضيف ولا تقاطع كلامه لكنه كان يسمع لي في بعض الأوقات وأحياناً كان ينزعج من تعليقاتي واليوم اتصل به لتهنئته على الحلقة التي تلمسني وينتظر تعليقي،

ومن أسابيع كان هناك حلقة لمالك مكتبي عن الولد الذي يفتش على والدته فاتصل بي قال لي اتشاهدين قلت له نعم بتأثر فنحن ما ترفقنا به منذ صغره لا يمحى و طبعنا وتفكيرنا مشترك و متاشبهين جدًا في الطبع و قلبنا الطيب موجود و قوة الشخصية موجودة “.

ضمن المحور الثاني، سأله رالف عن رامي زين الدين المنتج المنفذ السابق لبرنامجه وعن وجوده في هذا البرنامج فقال رامي يريد التطور ولديه مركزه في lbci و انا بحثت عن التطور و لم أجد شخصاً مناسباً معي لذلك استمريت وبدأت لوحدي وكل شخص يبحث عن مصلحته لذا اتفهمه.

وعن تلقيه لإتصالات مساعدة خارج الهواء وتلبيت ندائهم فقال لا احب التكلم عنهم ولكن اذا أحد طلب المساعدة فمن البدهي أن امد له يد العون ولا استطيع التجاهل وربما هناك حالات لا نستطيع مساعدتها لكثرة الملفات.

وقال جو أنّه أسّس جمعية في جنيف من سنتين اسمها “الكرامة” وستبدأ بالعمل قريبًا لنقف الى جانب المستضعفين.

وعن المشاكل التي مرى بها عبر برنامجه ومصالحته معهم كأنطوان شختورة فقال عندما التقي بأحد ويبادر بالسلام ويقول لي لا علاقة لي بتوقف برنامجك فسأسلم عليه، نحن لسنا صديقين ولكن نتحدث عندما نلتقي وليس هو برأي من اوقف البرنامج بل اجرى اتصالاته ولكنه لم يوقف البرنامج وعندما أتشاجر مع أحد فلا يمكن أن يستمر الشجار حتى وفاتنا وأتميز أنني أنتقدك على شاشة وألتقي معك غدًا فالإنتقاد لا يكون شخصياً.

وعن انتهاء عقده مع lbci قال من فترة قريبة انتهى و طبعًا سأجدد وباقي معهم وهو عقد ورقي واذا كان هناك طلابات جديدة له قال ان العقد عادل ولست متطلباً وأكد أنّ مغادرته الـ mtv وانتقاله إلى الـ LBCI لم يفكر أنّها نقطة قوة بالنسبة له، مشيراً إلى هذه ليست طريقة تفكيره انما يفكر ما الجديد الذي سيقدمه.

و اذا تصالح مع mtv قال ليس هناك خلاف مع ميشال المرّ منذ البداية فبقينا على اتصال ويتكلم عني دائمًا بامتنان والقرار ليس قراره واحترامه لولده جعله يتصرف بهذه الطريقة واذا حاولوا استرجاع جو قال لم يسكر الباب يوماً بل أشعر انه مفتوح واذا رحلت من اي محطة فمحطاتنا ليست عديدة سأنتقل للاخرى ولا أحد يقنعني أنه لا يمكنه الاستمرار.

وعن المشاكل التي تحدث بسبب نسبة المشاهدة قال: لم اكن احب ان اتحدث عن هذا الموضوع ولكن برنامج take me out هو الذي استفزني فالموضوع تم تضخيمه وليس سببه برنامج والقلة عبر جميع وسائل الاعلام تقوم بهذا التصرف فينهشون بعضهم. وعن تصريح بيار رباط بأن برنامجه الأول ونسبة المشاهدة التي سبقت ال mtv فقال بيني وبين مايا لا يوجد ارقام ومايا هي الحدث وقدمت عروض رائعة وأنا كجو أشاهد مايا وعن نسبة المشاهدة التي نشرت أنه الأعلى قال لقد نشرت وانا أقدم الدعم المعنوي لمايا. وعن الموضوع الذي خول جو أن يكون في المرتبة الاولى فقال السؤال صعب ولكن هناك فضل للـ lbci بدايةً من مسلسلاتها وبرامجها ومن ثم واجب فريق عمل اي برنامج وأنا استطعت أن أبقي الجمهور الاكبر معي.

وعن مشكلته مع راشيل كرم وسببه موضوع قدمته على الاذاعة وهو take me out فقال لقد سافرت وهي عادة للهواء ولكن انا اتابع برنامجها من 3 سنوات وفي هذه الحلقة شعرت انها ليست على طبيعتها وهذا يحدث مع اي شخص فانا كنت متحيز مع الشاشة التي اطل من خلالها وجلسنا وتعتابنا وانتهى الموضوع وهي من أنجح العناصر على fm فهي تملك حرية كبيرة فتمد الهواء من ساعة إلى ثلاث ساعات ولا تضع الاعلانات في وقتهم وردة فعلي سبقت عقلي.

وعن زمن المصلاحات التي مرّ بها فرغم انه قبل أسبوعين من عيد الميلاد كان الخلاف قائم ورفضت الظهور في برنامجه فالغى حلقته مع سنا نصر وهناك ناس دخت للمصالحة في البداية رفضت وكانت الدعاوي موجودة وتصالحنا في العشاء وطل معي والمحامي الغى الدعاوي وعندما قدمت حلقة ملحم بركات كتب طوني عن الحلقة بدون ذكر اسمي وارسلوها لي و انا على الهواء و قلت فالنتصالح واتصلت بأصدقاء مشتركين وأطل معي بعد غيابه عن الـ lbci

وفي فقرة “إقتضى التوضيح”، سأل رالف الاعلامي معلوف عن خلافه مع السيدة نضال الأحمدية قال لست على خلاف معها ولكن كل شخص منا في طريقه ومنذ سنة التقينا في بعبدا وألقينا السلام على بعضنا والمحاكم انتهت بينها وبين شركائها و خسرتهم وبيني وبينها لا محاكم واذا قد يعودا صديقين قال أنّ هذا أمراً صعباً،

واذا يعترف أن نضال من صنعته قال لا أحد يصنع أحد وأنا لست منتج ولا رقم، هناك أرقام على الشاشة أنا لست منهم بل أجلس في منزلي وأظهر مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويومًا ما هذا ما سيحدث واليوم نضال أعطت من الايجابيات والسيئات وهي من أعطتني صفة الفضائحي وكنت جديد وكانت تهمس في أذني خلال الحلقة ولا الومها لأنّ هذه قناعاتها وهذا تحدي لي عندما رحلت واستطعت أن أغير صورتي لدى المشاهد، أنا مشيت مع طرف الممول للآخر واطلقنا جرس سكوب فلا أستطيع أن أكون برفقة نضال و يجب أن أكون وفي لهم، نحن أسسنا من الصفر وحول إذا قلبت الأدوار وكانت المجلة لك وفتحت نضال اذاعة باسم المجلة أكد معلوف أنّه يتضايق ولكن هناك حيثيات والجماعة يحق لها استعمال كلمة جرس وهم مولوا بمليارات الدولارات من التلفزيون لليوم وأقول لنضال الله يوفقها بكل ما تقدمه وأعلم كم صعب وضع الورقيات وهي أونلاين اليوم،

وعن خلافه مع الوزير الياس بو صعب قال ليس بخلاف، فرد رالف كنت تناديه بالياس اليوم كيف تناديه فرد معلوف بمعالي الوزير ولكن هناك سلام وصداقة مع زوجته وأتواصل معها و في حفلها السنة كنت متواجد، وبدوري ألومه على الطريقة التي تصرف بها وأتفهم النتيجة. الأسلوب لم يكن مناسباً لأنّه يمكننا الجلوس والتحدث و ننهي الموضوع برحيلي خلال اجتماع مرقم و رداً على سؤال إذا كانت المصالحة مع بو صعب مرتبطة بمصالحته مع الوزير جبران باسيل فرد ليس من الجيد التصريح بحقه أنه يجب أن أتصالح مع باسيل لأتصالح معه مش حلوة بحقه أن أتصالح مع جبران لأتصالح معه واذا كان يوجد بوادر صلحة مع جبران قال لسنا على خلاف هناك دعوة سابقة وأقول لسنا على خلاف لأنني أسلم عليه اذا رأيته وعندما أخرج من برنامجي أنسى كل شيء،

وإذا كان يوجد تناقضاً في حديث جو قال لا، بل وصلت الي ملفات وقدمنا حلقة و قلنا لا نتهمك بشيء بل نسألك وأي سياسي تصل ملفاته لي سأطرحها وأوقفتها لأنهم اتفقوا مع وزارة المالية الدوائر العقارية وسكروا علينا وأوقفوا اعطائنا المستندات والمعلومات واليوم تقدمنا خطوة وأقرينا قانون حق الحصول على المعلومة فليحضروا نفسهم وفسيعدون للمئة قبل القيام بأمور مشبوهة وختم أنا علمت أنني اذا أكملت بالملف سأخسر الاذاعة وأكملت لانني لا أحب أن يمسكني أحد بيدي التي تؤلموني بكل شيء بحياتي ويجب أن يكون لديك مبدأ واذا خسرت شيء أقدم غيره وستكون قوية خلال الصيف “.

وحول ملف ميشال سليمان قال أنه قدم شكوى ضد مجهول ولذلك لم أطرحها على الهواء و ندما ينتهي التحقيق سأكشف خلال برنامجي ما حصل والنتيجة وهذه من واجباتي “.

وعن المواضيع الدينية التي يتناولها حول الكهنة والشيوخ ومؤخرًا الشيخة الدرزية ولما يضعونك في مربع الطائفية فقال الاتصال الايجابي الذي تلقيته من الشيخ ابي المنى ومرجع في الطائفة الدرزية والاتصال السلبي من مواطن عادي وليس شخصاً لديه مرجعية ولكن لا اقمع رأيه رغم أنهم طلبوا مني قطعه رفضت وقلت على الهواء لا أحد يقطع الاتصال و شكرته رغم مهاجمته ومازالوا العالم يستغلون الدين للوصول لأهدافهم وقلت أنها قضية مواطنة محتجزة وليست قضية شيخة وهذا الموضوع إنساني وليس دينياً وطائفياً واليوم علمنا أن الموضوع قد تم حله.

و حول ما حصل مع قناة الجديد وعدم تناول جو مواضيع حول رئيس مجلس النواب نبيه بري قال نعم ليست ملفات مكثفة ولكن بغض النظر اذا أرادوا طرح مواضيعهم فردة الفعل غير مقبولة وشربل لم يتعرض للسيد موسى الصدر ولكن أعلم أن الجديد لديهم خلاف مع نبيه بري.

وفي فقرة on/off وعن الأسماء التي عرضت على جو:

مرسال غانم on ذكي و واعي على الأزمة التي نمر بها و بقي بالـ lbci وسيبقى رغم العروض المغرية التي قدمت له واحدى الاسباب التي تجعله يبقى هو أن مرسيل وlbci شخص واحد ومارسيل ساعدني للدخول الى جامعة الكسليك من بين 5000 تلميذ.

غادة عيد on احترمها كزميلة ولكن كمشاهد لا احب أسلوبها ولا يمكنني تقيمها فلديها تاريخ.

وليد عبود on وأحب برنامجي والطريقة الجديدة

بولا يعقوبيان on بعيدة وقريبة.

جان عزيز off فليختار بين الرئيس والمهنة ليس off ضد أن يكون طرفاً محسوباً على الرئيس لأن الرئيس أثبت لليوم أنه رئيس للكل ويمد يد العون للجميع.

جورج صليبي off لا أعلم ماذا شعر عندما حضرنا تقرير في عيد ميلاد السيدة فيروز وكأنه الناطق الرسمي لها هو ومن طلب منه.

هشام حداد on أشاهد ستاند أب هشام.

عادل كرم on أشاهد عادل حسب الضيف ولكن أحبه تربطني صداقة معه ومع والدته واخوته

ديما صادق on off كل ما أرى ايجابية نعود للسلبية فقدمنا عمل على الميلاد وأعود واتصل بها لا تجيب لا أحب من لا يحترم زملائه.

ريما كركي on دعتني لبرنامجها في المرحلة السابقة وكان هناك بعض السواد في قلبي ولكن اليوم أدعيها وألبي دعوتها.

زافين off تصالحنا لكنه بعيد ولا نتواصل.

مريم البسام off فبعد 10 سنوات on من وقت عيد السيدة فيروز off ردة فعلها غير مبررة وجربت مريم ومن خلال ريما كركي وكل يوم تجرب أن تضارب على تقاريري وعندما تناولت ملحم بركات أصبح لدي حقد لأنني اتصلت بها وطلبت منها وعندما عرضوا تقرير العزاء وخلاف الاخوة لم يحترموا الموت.

فيني رومي لا مشكلة وتصالحنا وعلمت أنه سيكون في fame fm فهناك 3 أشخاص بالبلد يدرون الاذاعات الفئة الثانية.

جبران باسيل on off كمشروع الكهرباء الذي قدمه وهو بعيد حتى عنما لم يكن هناك خلاف.

سامي جميل on وأصحاب وعندما يكون هناك ملفاً ساتناوله.

وئام وهاب عاتب عليه فهناك من اتصل به وقال له انني احضر فخ له واتصلت به وأجرينا مكالمة طويلة وتصافينا و أتى للحلقة.

وائل ابو فاعور on ولكن عندما كان وزيراً لم يجب على الاتصلات.

الرئيس ميشال سليمان لا أريد التكلم عنه.

مايا دياب on كبيرة.

اليسا on و نحن أصحاب من وقت ما أصبح عمري 17.

هيفا لا نعرف بعضنا.

أصالة on و حرّة بتصريحاتها.

نيشان لا اشعر أنه صادق معي ولا احب من يختفي، آخر مرة رأيته في دفن ابو مجد وكان يتحث معي ليطمئن عنه بالمستشفى.

باسم فغالي on و التقي به في سهراتي.

أما في فقرة face off تلقى ايتصال من الفنانة مي حريري لمصالحتهما وعلم جو مباشرةً أنها مي وعلقت مي أن الفترة التي مرت بها صعبة وكل شخص لم يكن يعي ما يقوم به وقال جو لا أريد أن أزايد على محبة أبو مجد بالأمس اخترت صورة لرسمها على جدارغرفة الجلوس في منزلي فردت مي وأنت تعلم أبو مجد كيف كان في منزلي وردة فعلنا كانت مني ومن جو ويمكن هناك أموراً شاهدها ولم يحبها ولكن ما أثار غضبي أن ردة فعله أتت علي وسرد جو خبرية مهضومة أنه عندما كانت مي تصور مع هشام حداد و لأن الاستوديو جانب مكتبه طلب منه عدم الخروج كي لا يتشاجران مع بعض وبقيت في الداخل فضحكت مي وقالت الموضوع انتهى بوقته وهذه ردة الفعل تحدث وتمر وكانت ليلة صعبة وملحم غادر قلوب الجميع وكل من يسألني عن ابو مجد والدموع تنهمر وملحم جونيور متأثر جدًا و يمر بوضع صعب.

وفي الختام شكر رالف جو ورد الأخير أنه كان لقاءً جميلاً وفي طلعات ونزلات و لا يجب أن يكون اللقاء دائمًا محتدم وكلها مشاكل وتحدثنا بعدة مواضيع شيقة.