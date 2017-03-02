بالفيديو:حلا الترك تسخر من الموتى!

من جديد أثارت النجمة البحرينية الشابة حلا الترك الجدل عبر مواقع السوشيال ميديا وأغضبت متابعيها حين أطلت عليهم عبر موقع السناب شات وظهرت تسخر من الموتى بطريقة غير مباشرة.

كان هنالك من يجلس بجانب حلا الترك ويدعو للموتى لتشاركه هي الدعاء وتفقد السيطرة على نفسها ضاحكة ومستهزئة بالكلمات مما أثار تصرفها غضب الكثير من متابعيها وتلقت الكثير من الانتقادات السيئة.

حلا الترك ظهرت مؤخراً في برنامج “سوار شعيب” برفقة والدها وبكت حين تم توجيه السؤال لها حول العيش برفقة والدتها إن حصلت على كما أن والدها وجه الشتائم لطليقته منى السابر وادعى انها تحاول للوصول للشهرة عن طريق أبنائها.

تعيش حلا الترك اليوم برفقة والدها وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة التي تنتظر مولودها الأول قريباً وقد أكدت أن اولاد زوجها يعيشون حالة من السعادة معها ولا يوجد أي مشاكل.

أكد طبيب ومحلل نفسي أن حلا الترك تعاني الكثير من لضغوطات النفسية والعائلية وقد حلل ذلك من خلال حركاتها وطريقتها بالكلام عبر آخر ظهور لها في برنامج “سوار شعيب”.



ليالينا