شيرين عبد الوهاب تعتذر من اليسا..ماذا عن عمرو دياب؟

بعد الهجوم العنيف الذي تعرضت له من قبل رواد الشبكة العنكبوتية بعد ان تم تسريب فيديو من حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش في اسوان، تتحدث فيه النجمة شيرين عبد الوهاب عن عمرو دياب دون ان تسميه وتقول “خلاص راحت عليه ده كبر في السن” وعن اليسا حيث قالت “أنا عارفة إن حماقي بيحب إليسا بس أنا فيه ناس كتير في مصر بيحبوني، وإحنا عندنا كله طبيعي معندناش أي حاجة محقونه”، خرجت نجمة “مشاعر” عن صمتها واكدت في مقابلة خاصة ضمن برنامج “نيوز روم” الذي يعرض عبر شاشة “اغاني اغاني” ان كل فنان له قيمته عندها وطوال حياتها لم تهن ولن تهين اي فنان ان كان اصغر منها بالسن او اكبر منها.

وتابعت: “انها لا تحب ان يحاسبها احد على “جلسة خاصة مع اصدقائها وانها كانت “بتهزر” والشخص اثناء “الهزار” يمكن ان يقول اي شيء ولا يجب ان يؤخذ على كلامه خاصة ان كل الناس تعرف شخصيتها وهي تحترم نفسها وتحترم المحيطين بها.”

وحول عدم رد عمرو دياب واليسا عليها بعد الكلام الذي قالته بحقهما، قالت شيرين ان اليسا تعني لها اكثر. واكدت انها فعلاً كانت بتهزر ولا تريد من اليسا ان تزعل منها.

ولفتت انها تحزن جداً عندما تُفهم بطريقة خاطئة ولكن دائماً تعود وتقف على قدميها لان الله هو من سيحاسبها على نيتها وعلى قلبها. وهي متأكدة ان قلبها نظيف ولم يتلوث.

وكررت شيرين قولها انه “حرام ان يُحاسبها احد على ممازحتها في جلسة خاصة. وطلبت من الجمهور ان يحاسبها على كلامها امام الناس اثناء المقابلات التلفزيونية او اثناء وقوفها على المسرح. ولفتت “ان البعض عروها وهي موجودة وسط اصدقائها تمزح وتضحك”.

ورداً على كلام ايهاب توفيق الذي قال مع عمرو اديب ان شيرين حذفت جيل بالكامل، ردت شيرين وقالت ” انها تحترم جيل التسعينات ومن هي لتحذف جيل او تشطب جيل”. ولفتت انه لا يهمها الذي يكرهها ان يحبها ولا يهمها الامر. ولكن ارادت ان توضح الصورة فقط لكل شخص يحبها.

واكدت شيرين انها لن تعيد تجربة تقديم البرامج لانها تجربة صعبة واشارت انها ظهرت بـ “شيري استديو” على طبيعتها .

بصراحة