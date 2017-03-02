لماذا لا يمتلك ترامب “كلب” كالرؤساء السابقين؟

يقال إن الكلاب من أوفى الأصدقاء، لكن دونالد ترامب قد يكون أول رئيس أميركي لا يملك كلباً في البيت الأبيض منذ ما يقارب 130 سنة.

فمعظم الرؤساء الأميركيين كان لديهم كلب واحد على الأقل، وأحيانا عدة كلاب، بحسب ما نقلته صحيفة “ذي إندبندنت”.

الرئيس السابق باراك أوباما امتلك كلبين اسمهما “سني” و “بو”، وكذلك الرئيس جورج بوش الابن، أما الرئيس بيل كلينتون فكان لديه كلب من نوع ليبرادور اسمه “بدي”.

وقد تردد في الشهر الماضي أن ترامب قد يتبنى كلباً من نوع غولدنوودل، اسمه “باتون”، حيث رعته إحدى صديقات الرئيس، وتدعى لويس بوب.

لكن تقارير قالت إن بوب قررت الاحتفاظ بالكلب بعد أن وقعت في “سحره”، ولا يعتقد أن ترامب قد يخطط للحصول على كلب آخر في الوقت القريب.

آخر رئيس أميركي لم يكن يمتلك كلباً هو ويليام ماك كينلي، الذي توفي جراء معاناته من الغرغرينا لمدة سنة، خلال فترة ولايته الثانية بعد محاولة اغتيال فاشلة.

ووفقاً لمتحدث الحيوانات الأليفة الرئاسي، كان الرئيس ماك كينلي يمتلك العديد من القطط والديكة وببغاء.