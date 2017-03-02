لن تصدقوا على ماذا عثروا العلماء تحت الماء في مثلث برمودا!!

ذكر موقع rsute.ru أن خبراء في علم البحار عثروا على مدينة غارقة منذ 50 ألف عام في منطقة مثلث برمودا في المحيط الأطلسي.

ووفقا للموقع فقد “تمكنت، بولين زاليتسكي، مهندسة علوم البحار، مع عدد من العلماء، من العثور على تجمع كبير من الأهرامات الحجرية المغمورة تحت المياه قبالة منطقة مثلث برمودا بالمحيط الأطلسي”.

وعن الاكتشاف الجديد قالت زاليتسكي: “العينات التي تم أخذها بواسطة الروبوتات البحرية بينت أن تلك الأبنية شيدت قبل 200 ألف عام، وغرقت تلك الأهرامات تدريجيا لتغمر تماما تحت سطح البحر منذ 50 ألف عام تقريبا”.

وأضافت المهندسة: “هناك العديد من الفرضيات الحالية التي تتحدث عن أصل تلك الأهرامات، فبعض المؤرخين وعلماء التاريخ يعتقدون أن هذا الاكتشاف هو قارة أطلانتس المفقودة، والبعض الآخر يقول أن تلك الأهرامات تعود لحضارات متطورة كانت موجودة في العصور القديمة”.

ويذكر أن أطلانتس ذكرت عدة مرات في المخطوطات الأثرية القديمة، فبالإضافة إلى وصف أفلاطون لها أثناء حديثه عن آلهة الإغريق، ذكرت في مخطوطة مصرية قديمة تشير إلى أن أحد الفراعنة طلب من وزرائه تسيير رحلة بحرية إلى الغرب، للبحث في مصير المدينة المفقودة، كما احتوت بعض الخرائط القديمة التي وجدت ضمن مقتنيات بعض سلاطين الدولة العثمانية على جزيرة في البحر، ليس لها وجود في الخرائط الحديثة، ويعتقد أنها نفس الخرائط التي اعتمد عليها الرحالة الشهير كولومبوس في استكشاف العالم.

روسيا اليوم