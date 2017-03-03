بالفيديو:رجل يموت ثم يرجع الى الحياة ليحكي ما رأى!!

دلال ديب

رجل يموت ثم يرجع الى الحياة ليحكي ما رأى ويثبت نظرية اسلامية عن الموت..يشرح معاناته ورؤيته لجسده كيف خرج منه..هل هذا حقيقة؟

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