ضعي الفحم على وجهك لـ5 دقائق..لن تصدقي النتيجة!!

المعروف عن النساء بحثهن المستمر عن وسائل جديدة للعناية بالبشرة تمنع ظهور البثور، تقضي على حب الشباب، تعمل كمقشر آمن للبشرة، تقاوم الشيخوخة، تزيل المواد السامة والبكتيريا وتحافظ على نضارة البشرة ونعومتها.

ولهذا الأمر اكتشف حديثا قتاع مكونه الرئيسي الفحم المفعّل، له فوائد عدة لما يحتويه من معادن طبيعية ومواد مضادة للأكسدة تعمل على إبطاء شيخوخة الجلد.

فما هي مكونات قناع الفحم في المنزل؟

– ملعقتان من الفحم النشط المطحون (متوافر في الصيدليات)

– ملعقتان من العسل الطبيعي

– كوب من عصير الليمون الطبيعي

طريقة الاستخدام:

مزج المكونات مع بعضها البعض ومن ثم تطبيقها على الوجه لمدة خمس دقائق ومن ثم غسل الوجه بمياه دافئة.

(الحسناء)