لن تصدق ماذا فعل بوالته ارضاءً “لزوجته”!

تجرد عامل من مشاعر الرحمة والإنسانية، وقام بسكب البنزين على جسد والدته العجوز وأشعل النيران فيها، بسبب وجود خلافات بينها وبين زوجته، حتى لقيت مصرعها في الحال داخل منزلها في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وترك المجرم النيران تأكل في جسد والدته أمام زوجته التي كانت تقف بجانبه قبل أن يتمكن من الهروب.

المتهم “سامح رمضان” (35 سنة) قرر التخلص من والدته إرضاءً لزوجته التي اشتكت له من سوء معاملة حماتها “جمالات أحمد” (67 سنة)، وقالت إنها تطالبها بالعمل طوال ساعات اليوم في المنزل.

ولم يتأخر الزوج في تلبية رغبة زوجته، فإنهال بالسباب والشتائم على والدته وأمسك قطعة من الخشب وضربها على رأسها، وعند سقوطها على الأرض قبض بيديه حول رقبتها ولم يحركها إلا جثة هامدة بعد أن حبس أنفاسها.

لم يكتف المتهم بجريمته تلك بل مارس التمثيل بالجثة والإنتقام البشع منها فأشعل النيران فيها محاولاً تضليل رجال المباحث بالواقعة، ليوهمهم أن الوفاة حدثت نتيجة احتراق الشقة، لكن المباحث كشفت ملابسات الجريمة عندما وصلت إلى أحد شهود العيان الذي أقر أنه سمع صوت المتهم وهو ينهال على أهل بيته بالضرب قبل إشعال النيران في الشقة.

(سيدتي)