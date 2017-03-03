“ناسا” تطلب المساعدة في تسمية الكواكب السبعة الجديدة

طلبت وكالة “ناسا” الفضائية الأمريكية من مستخدمي “تويتر” مساعدتها في اختيار أسماء للكواكب الـ7 المكتشفة حديثا.

وبحسب صحيفة “التلغراف” البريطانية، جاء رد فعل النشطاء على طلب “ناسا” مجرد تحصيل حاصل، فما زال حياً في الأذهان ما جرى عندما ترك بيد الجمهور الاستفتاء على تسمية سفينة من أبرز سفن البحرية البريطانية للأبحاث الملكية، فبدلاً من تسميتها باسم يليق بمقامها وتكلفتها التي لا تقل عن 200 مليون جنيه إسترليني (حوالي 246 مليون دولار)، رأى الجمهور تسميتها بالاسم الكوميدي المتواضع Boaty McBoatface.

وهكذا بات من الواضح أن الجمهور يعشق الاستفتاءات والاستبيانات التي تنظمها المؤسسات والمنظمات حينما يطلب منه مساعدتها في إيجاد اسم لشيء ما، وباستلامه للدفة يحوّل الجمهور الموضوع إلى أي شيء سوى الغرض الأصلي منه.

“ناسا” حصلت على العديد من مقترحات الأسماء للكواكب الجديدة التي اكتشفها منظار سبيتزر الفضائي، ولكن معظم تلك المقترحات مال إلى السماجة أكثر.

فالناس أقبلوا على مهمة إيجاد التسمية مستلهمين مقترحاتهم من مسلسل Game of Thrones وأفلام هاري بوتر وحتى دونالد ترامب وسفينة BoatyMcBoatface، وليس واضحاً هل ستأخذ وكالة “ناسا” تلك المقترحات على محمل الجد أم لا.

sputnik