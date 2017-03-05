الموت يفجع معين شريف

فُجع الفنان اللبناني معين شريف بوفاة ابن عمه الشاب محمد اثر حادث مؤسف لم تُعرف تفاصيله.

ونعى شريف قريبه عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي كاتباً: “إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنتقل الى رحمته تعالى، اثر حادث مؤسف، فقيد الشباب الغالي المأسوف عليه إبن عمنا المرحوم محمد غانم شريف (زين العابدين).

وأضاف: “ينقل جثمانه الطاهر من أمام مستشفى الجامعة الأميركية عند الساعة التاسعة و النصف صباحاً، الى بلدته اليمونة حيث يوارى الثرى عند الساعة الثانية من بعد الظهر، تقبل التعازي بعد الدفن و طيلة أيام الأسبوع المقبل في منزل والده في اليمونة،على أن يقام يوم الأحد المقبل الواقع في ١٢ آذار (مارس)، ذكرى أسبوع على وفاته”.

أسرة “لها” تتقدم من الفنّان معين شريف وعائلته الكريمة بأحر وأصدق تعازيها.