امرأة تبحث عن زوجة لزوجها.. سبب مؤثر جدا!!

أعلنت الكاتبة الأميركية، آمي كروز روزنثال، عن رغبتها في أن يجد زوجها “جيسون”، قصّة حب أخرى، وأن يبدأ مع زوجته الجديدة حياة يستحقانها.

وعدّدت آمي المصابة بسرطان المبيض الصفات الجيدة التي يتمتع بها زوجها، ونشرتها في مقال لها بصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية تحت عنوان “ربّما تريدين الزواج من زوجي”، متمنية أن تقرأ هذه الصفات من تستحق أن تكون زوجة لـ”جيسون”.

وقالت آمي، وفقاً لـ”بي بي سي”، إنّها لم تستخدم من قبل مواقع التعارف مثل “تندر” أو “بامبل” أو “إي هارموني”، لكنّها قرّرت أن تكتب عنه: “هنا معتمدة على خبرتي التي اكتسبتها من خلال وجودي معه في نفس المنزل طوال نحو 9490 يوماً”.

وتعرّفت على زوجها جيسون منذ ما يقرب من 3 عقود، كما أنّهما ربّيا أطفالهما معاً. واشتهرت آمي بتأليف كتب الأطفال، والكتابة حول عائلتها وحياتها الخاصة.

وقالت الكاتبة الأميركية: “أنهي هذا في يوم عيد الحب، وكل ما أستطيع أن أتمناه هو أن يقرأه الشخص المناسب، ويعثر على جيسون، وتبدأ قصة حب أخرى”. ثم تركت مساحة بيضاء، قائلة إنّها تترك هذه المساحة عمداً كسبيل لمنح الإثنين “بداية جديدة يستحقانها”.

واختتمت مقالها بعبارة “مع كل الحبّ، آمي”.

(عربي 21)