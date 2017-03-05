بالفيديو:عصير يقضي على الخلايا السرطانية في 42 يومًا فقط!

قضى رجل أسترالي اسمه رودولف بروجز RUDOLF BROJS أفضل جزء من حياته يبحث عن علاج للسرطان وأخيرًا وجد العلاج.

العصير الذي اكتشفه سيقوي مناعتك وينظف دمك من الشوائب ويزودك بما يحفز طاقتك. والأهم أنه يقتل الخلايا السرطانية بسهولة.

لقد جرب أكثر من 54000 شخص هذا العصير ووجدوه علاجًا شافيًا. علينا أن نلغي البروتينات لأن الخلايا السرطانية تتغذى عليها.. الرجيم الذي سنتحدث عنه يجب أن يدوم 42 يومًا وهو قائم على الشمندر (البنجر) الذي يستطيع القضاء على السرطان وتحسين صحتك بشكل إجمالي.

ينصح هذا الرجل النمساوي باعتماد نظام غذائي خاص مدته 42 يومًا وينصح بشرب الشاي فقط وعصير الخضار الذي اخترعه.. خلال هذه الفترة ستجوع الخلايا السرطانية وتموت.

المقادير

الشمندر بنسبة 55% من العصير

الجزر بنسبة 20%

الكرفس 20%

البطاطا 3%

الفجل 2%

طريقة التحضير

امزج المكونات في الخلاط الكهربائي، واشربه بحسب حاجة جسمك إليه، لمدة 42 يومًا.

الشمندر (البنجر) نوع من الخضار المغذية جدًا، يحتوي على الفيتامينات B1,B2,B6 وعلى الأسيد فوليك والفوسفور والكالسيوم والماغنيزيوم والحديد والزنك ومضادات الأكسدة. كما يحتوي على الأنتوسيانين ANTHOCYANINS وصباغ الماجنتا (الفوشيا) المسؤول عن لون الشمندر. وبحسب الدراسات الشمندر فعال جدًا ضد السرطان لا سيما منه سرطان الدم.

والشمندر أيضًا يحتوي على البيتاين Betaine وهو حمض أميني يمتلك خصائص مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات ومنظفة للجسم من السموم.

إن ما يحتويه الشمندر من الأسيد فوليك، يجعله طعامًا ممتازًا للحامل، وهو إلى ذلك يحفز الكبد والمرارة ويحمي من الإمساك. كما أنه مفيد جدًا للصداع والزحار وآلام الحيض ومشاكل العظم والبشرة.

