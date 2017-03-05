بعد المجرد..من هو الفنان اللبناني المتهم بالاعتداء على قاصر في فرنسا؟

يبدو أن القضاء الفرنسي أصبح مزدحماً بقضايا حساسة تتعلق بفنانين عرب كـ”متهمين” أمامه، فإلى جانب قضية الإغتصاب التي يواجهها النجم المغربي سعد لمجرد، أوقفت السلطات الفرنسية عازف البوق الفرنسي اللبناني إبراهيم معلوف، بتهمة تقبيل فتاة قاصر في الرابعة عشرة من عمرها.

وكشفت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية أن معلوف (36 عاماً) أرسل الى المتدربة لديه في أواخر عام 2013 رسالة نصية يطلب فيها أن ترسل له صوراً فاضحة.

وتقدم أهل الفتاة بشكوى ضد معلوف في شهر كانون الثاني من عام 2016 الماضي، فأوقفته الشرطة على ذمة التحقيق في كانون الثاني الماضي.

وقال وفق محضر التحقيق إنه “ندم على ما اقترفه ولم يكرره مجدداً”.

وتصل عقوبة التهم الموجهة الى معلوف لمدة 5 سنوات في السجن.

يُشار إلى أن معلوف حاز أخيراً على جائزة “سيزار” عن موسيقى فيلم “في غابات سيبيريا”.

(لها)