فرحة طفل مصاب بالسرطان تشعل مواقع التواصل بعد “فوز الشانفيل “

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لطفل مصاب بالسرطان ، وهو يبتسم و يشجع فريقه المفضل ” الشانفيل ” بعد فوزه على الحكمة.

بالرغم من مرضه ، المعروف عن هذا الطفل أنه لا يوفر فرصة لكي يكون إلى جانب فريقه في الملعب.

و كثرت التعليقات المؤثرة و الداعمة و نشر المدرب غسان سركيس صورة له على الفيسبوك معلقاً ”

He’s a #YoungFighter he’s a #BlueSoldier #SoldierBlue #ChampvilleNation… his presence with us gave us additional motivation & surely he played a part in the #Wolves win vs. Sagesse

God bless u our #SoldierBlue 💙💙💙 because ur fighting the toughest of all battles 💪💪💪 we @champvillians @champvilleclub love u