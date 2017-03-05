نصائح لتحافظي على صحة شعرك تحت الحجاب…

دائماً يتهم الحجاب بأنه السبب الرئيسي لتلف الشعر وفقدانه لحيويته, لأنه يحجبه عن التنفس والحركة، لكننا نرفض هذه الإتهامات لأننا لو أعطينا شعرنا القليل من الإهتمام والرعاية سيكون أروع مما نتخيل وسيتمتع بكل صفات الشعر الجميل فقط باتباع هذه النصائح:

1-عدم وضع الحجاب بطريقةٍ خاطئةٍ، فمن الأسباب الهامة لتساقط الشعر هو وضع الحجاب دون الإنتباه إلى اتجاه نمو الشعر، وهذا يؤدي إلى كسر الشعرة وتساقطها، وعلى المرأة المحجبة تسريح الشعر باتجاهٍ مريحٍ للشعر قبل وضع الحجاب، وتستطيع الفتاة التأكد من صحة وضعه وذلك بعدم حدوث ألمٍ في فروة الرأس بعد نزع الحجاب.

2- تجنب ربط الشعر برباطٍ قاسٍ، فإذا كانت المحجبة ممن يربطن شعرهن بإستمرارٍ قبل ارتداء الحجاب فقد تعاني من مشكلة تساقط الشعر في المناطق التي تحيط بالوجه، وحتى لا يتم ذلك يجب تجنب ربط الشعر برباطٍ قاسٍ.

3- يجب البدء في اتباع برنامجٍ يساعد على إعادة نمو الشعر بالإضافة إلى تناول المكملات الغذائية المضادة للتساقط، حيث يلعب تدليك فروة الرأس دوراً أساسياً في زيادة فعالية المستحضرات المضادة للتساقط، ويجب أن يبدأ التدليك من اليمين إلى اليسار، ومن الأمام إلى الخلف مما يساعد على تنشيط الدورة الدموية.

4- المداومة على عمل حمامات الزيت المناسبة لطبيعة الشعر مرةً كل أسبوع حتى تعوض الشعر عن كل المواد الطبيعية التي يفقدها وتحفاظ على صحته.

5- تحرير الشعر من الربطات وتركه منسدلاً، من وقتٍ لاَخر حتى يتنفس.

6- غسل الشعر بالشامبو مرتين أو ثلاثة في الأسبوع حسب درجة دهنية البشرة.

كلما كنت أكثر حذراً بالتعامل مع شعرك, كلما وجدت أن الحجاب حافظ عليه أكثر مما تتوقعين.