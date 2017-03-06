بالفيديو:”باندا” تتعلق بحارسها بشكل غريب!

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تعلق باندا صغيرة بحارسها، حيث أصرت على احتضانه.

أصرت باندا صغيرة على احتضان حارسها، لكنه كان منشغلًا عنها بعمله، وكلما وضعها بعيدا عنه، تعود لتتعلق بساقه في مشهد طريف أثار إعجاب الكثيرين.

