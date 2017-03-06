جاد خليفة:استغرب انتقاد الشعب لي…لم افعل شيء اندم عليه!!

رد الفنان اللبناني جاد خليفة على كل الإنتقادات التي طالته بسبب كليب “غول” مع العارضة ميريام كلينك.

وقال خليفة في مقابلة مع قناة الجديد: “عملت الكليب ليضرب بالإعلام، لأن الإعلام اللبناني والعربي نسيوا فنان اسمه جاد خليفة”.

وأضاف: “لماذا الشعب انتقدني، وانا الفت الإنتباه كم هناك عهر في الفن؟ نحن مجتمعنا مجتمع عاهر يحب العهر”.

وعن الطفلة المشاركة في العمل قال خليفة: “الطفلة ابنة رفيقة ميريام كلينك، ونحن لم نكن بلا ملابس في الكليب”، مشيراً الى أنه غيرنادم على ما قدم.

وقال ان منتقديه هم من يجلسون لساعات على “سكايب” ويتحدثون مع صديقاتهم لساعات طويلة بالليل.