الممثلات اللبنانيات على “ويكيبيديا”: ما هذا التضخيم؟

عمر قصقص

يتّجه المشاهير العرب لتثبيت وجودهم على موسوعة “ويكيبيديا” الشهيرة، لأرشفة أعمالهم وإظهار صفحتهم في المرتبة الأولى على محرك “غوغل” عند البحث عنهم.

كما يعمدون إلى المبالغة وتضخيم صورتهم على الموسوعة، وفقاً لأهوائهم. “العربي الجديد” رصدت العديد من الممثلات اللبنانيات اللواتي يدخلن ضمن هذه الفئة.

تعرفوا إليهن:

ماغي بو غصن

عند البحث عن الممثلة اللبنانية، ماغي بو غصن، على محرك البحث “غوغل”، تظهر في المراتب الأولى صفحتها على “ويكيبيديا” التي تحتوي على معلوماتها الخاصة وجميع أعمالها منذ 1998. وبعض هذه الأعمال لم يسمع بها إلا القليل، خاصة أغانيها كـ”ساكن السما بيسمع” و”كنت بفكر”، فهل من شخص يذكر كلمة واحدة من الأغنية؟ إلى جانب مشاركتها الثانوية في أكثر من 22 مسلسلاً يكاد لا يذكرها أحد.

كما لم تذكر صفحتها المعلومة الأهم وهي أن كل الأفلام التي شاركت ولعبت فيها دور البطولة هي من إنتاج زوجها المنتج جمال سنان.

كارمن لبس

من يدخل إلى صفحة الممثلة اللبنانية كارمن لبس، على “ويكيبيديا”، لن يصدق حجم الأعمال التي شاركت فيها. فوفقاً للصفحة، شاركت لبس في مسلسلات وأفلام ومسرحيات كوميدية وتراجيدية. لكن في الحقيقة كانت مشاركتها في العديد من الأعمال ثانوية، ما لم تذكره الصفحة. والمرجع هو موقع لبس الإلكتروني.

نيكول سابا

أما نيكول سابا، فهي بحسب صفحتها على “ويكيبيديا” مغنية وممثلة لبنانية، وشاركت في برامج تلفزيونية ومسلسلات وأفلام، ولديها أكثر من 10 فيديو كليبات، إلى جانب الأغاني المنفردة. الجدير بالذكر، أن أغلبية مشاركاتها كانت ثانوية، والعديد من الأغاني التي طرحتها لم تلق نجاحاً.

رزان مغربي

بحسب “ويكيبيديا”، فإن رزان مغربي هي إعلامية ومغنية وممثلة لبنانية، وطرحت العديد من الأغاني، لكن هل من يذكر كلمة واحدة منها؟ وتذكر أيضاً أنها شاركت في العديد من أفلام السينما والمسلسلات والإعلانات، كما أنها سفيرة “منظمة الرباط الأحمر”! الجدير بالذكر أن مشاركاتها كانت ثانوية في العديد من الأعمال.

جويل بحلق

ملكة جمال لبنان لعام 1997، جويل بحلق، ممثلة وإعلامية لبنانية، وفقاً لـ”ويكيبيديا”. اللافت أن ألقابها جاءت بناءً على عملين فقط هما: برنامج “ستايل مع جويل” ومسلسل “آخر الفرسان”.

العربي الجديد