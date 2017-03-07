بالفيديو:مديرة تضرب المعلمات في لبنان!!

بثّت قناة “الجديد” خلال برنامج “للنشر” تقريراً حمل عنوان: “مديرة بتضرب المعلمات… فشو ممكن تعمل بالتلاميذ”؟ التقرير تناول إحدى مدارس مدينة طرابلس الرسمية، حيث قرّرت إحدى المعلمات التي تعرّضت للضرب كسر حاجز الصمت.

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