ويل سميث يختتم زيارته لمصر بوعد..ما هو؟

نشر نجم هوليود، ويل سميث، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، صورتين له في منطقة أهرامات الجيزة الأثرية، إحداها وصفت بالشعبية، وذلك بعد أن اختتم زيارته للعاصمة المصرية القاهرة، قاطعا عهدا بأن يعود إليها مرة أخرى.

وظهر سميث في إحدى الصور وهو يُقبّل تمثال أبي الهول؛ بينما التقط لنفسه صورة أخرى تصدّرها ومن خلفه ظهرت الأهرامات وأبو الهول.



وتعد صورة تقبيل تمثال أبي الهول من الصور الشائعة للسائحين في أهرامات الجيزة سواء للمصريين أو الأجانب.

وسرعان ما انتشرت صور مصريين ممن سبق والتقطوا صورا مماثلة لصورة سميث وهو يقبل أبي الهول، ووضعوها إلى جانب صورة سميث.

وكتب سميث تعليقا على الصورتين “غادرت القاهرة الجيزة للتو.. روعة!.. شكرا لمصر، سوف أعود”.