جاد خليفة لميريام كلينك: الكليب لا يٌشرفني..كل “غول”وانت بخير!

أكد الفنان جاد خليفة ان فيديو كليب “فوتت الغول” الذي جمعه بعارضة الأزياء ميريام كلينك كان بمثابة خبطة إعلامية لكي يثبت اسمه على الساحة الفنية.

وكتب خليفة على صفحته في فايسبوك: “الكليب ما بشرفني انما كانت خبطة اعلامية لكي اثبت اسم جاد خليفة على الساحة الفنية والاعلام العربي وخلي العالم تسمع اغاني جاد خليفة اللي قدمتا قبل لأني اكتر فنان تحاربت.

وخليتكم يا اعلام تحكو عني بالقوة ومبروك goal للاعلام فات فيكن كلكن من بعد ما حاربتوني كتير”.

وتوجه خليفة إلى كلينك بالقول: “ميريام كلينك حقك تزعلي انا بشكرك كتير خدمتيني بهل عمل مع انو انا طلبت اعمل معك ديو بس انت رح تكفي شغلك وحياتك بدوني وانا كمان”.

وختم حديثه قائلاً: “جمهوري وحبايبي بعرف انكم انصدمتو وقلتو جاد خليفة شو عمل انا بواجه كبار النجوم الوطن العربي بي صوتي وبي احساسي مش بغنية goal كل goal وانتو بخير”.

