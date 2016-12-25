لهذا السبب تخفف الإضاءة في الطائرة عند الإقلاع والهبوط

عند إقلاع الطائرة تخفف أضوائها وكذلك الأمر عند الهبوط دون أن نعلم السبب وراء ذلك، إلا أن أحد الطيارين كشف عن السبب وراء تخفيف الأضواء داخل الطائرة عند الإقلاع والهبوط.

وبحسب موقع “روسيا اليوم” أوضح الطيار البريطاني، باتريك سميث، أن هنالك ضرورة لتخفيف إنارة المقصورة كإجراء احترازي في حالة حدوث طارئ ما، وقال: “تعتيم الإضاءة يمنح العينين القدرة على التكيف مع الظلام”.

وأضاف سميث: “إن هذا الأمر يساعد في عدم حدوث العمى “المؤقت” بشكل مفاجئ إذا وقع حدث ما وانقطعت الإنارة، مما يؤدي إلى الاصطدام بالأبواب في ظل الظلام وانتشار الدخان”.

ويساعد تخفيف الإضاءة أيضا على كشف إشارات ومسارات الطوارئ المضاءة بوضوح أكبر، وذكر السيد سميث أن العين تحتاج إلى 10 دقائق تقريبا للتكيف مع الظلام، لذا يمكننا كسب المزيد من الوقت الثمين في حالات الطوارئ عن طريق تعتيم الإضاءة.

وأكد طيار آخر وهو، كريس كوك، أن الإضاءة الخافتة تسمح للعيون بالتكيف مع الظلام، وقال موضحا: “تخيل نفسك في غرفة ساطعة الإضاءة بصورة غير عادية ومليئة بالعقبات، ليقوم أحدهم بإطفاء الإنارة ويطلب منك الخروج بسرعة”.