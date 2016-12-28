سم العقرب يساوي ملايين الدولارات

العقرب كائن يبغضه كل الناس ولا غرابة في ذلك، فمن ناحية الشكل للعقرب شكل كريه يذكرنا بالعناكب والحشرات متعددة الأرجل، ومن ناحية القدرة على الإيذاء فسم بعض أنواع العقارب قادر على قتل الإنسان، وإن كانت الناس تميل إلى المبالغة في موضوع قدرة العقارب على الإيذاء فمن بين آلاف انواع العقارب الموجودة ليس هناك إلا 25 نوع من العقارب سمها قادر على قتل الإنسان .

وسط هذا الكم الكبير من الكراهية للعقارب، من الصعب أن نقنع الناس أن العقارب ليست رمزا للشر المطلق، ولكن هذه هي الحقيقة المثبتة بالعلم والتجربة، أولا سم العقرب له استخدامات طبية متنوعة، ثانيا جمع سم العقرب تجارة ذات عائد مادي مجزي للغاية .

يحتوي سم العقرب على بروتين فريد، يستخدم هذا البروتين في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي و أمراض الأمعاء الالتهابية ومرض التصلب المتعدد، هذه الأمراض المستعصية تصيب عدد غير قليل من الناس، لكن اصبح بالإمكان علاجها او على الأقل التخفيف من اعراضها بفضل سم العقرب .

هذه الخواص الطبية لسم العقرب جعلت سعر الجالون الواحد (3.7 لتر) من سمه يصل إلى 39 مليون دولار، وهو الأمر الذي يعني أن سم العقرب واحد من أغلى السوائل على وجه الأرض إن لم يكن اغلاها على الإطلاق .