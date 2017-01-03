إطلاق اسم «أوباما» على عناكب وسحالي وكائنات أخرى

على الرغم من أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سوف يغادر منصبه خلال أيام معدودة، إلا أن اسمه سوف يخلد في التصنيف العلمي لبعض الكائنات، حيث إن بعض العلماء قد أطلقوا اسمه على بعض الكائنات التي اكتشفوها بدءًا من أنواع مختلفة من السحالي المنقرضة إلى عناكب الباب المسحور، التي حظيت جميعها باسم الرئيس الـ٤٤ للولايات المتحدة، الذي تفوّق على أسلافه في هذا المجال (حيث يأتي تيودور روزفلت ثانيا له بسبعة أسماء فقط)، وفقاً لما نشرته مجلة «ساينس».

في عام ٢0١٢، أعلن عالم الأحياء جايسون بوند من جامعة أوبورن في ألاباما عن وجود ٣٣ نوعاً من عنكبوت الباب المسحور في تقرير نشرته دورية «زوو كيز». أطلق بوند على عنكبوت منها اسم أوباما تقديرا له قائلا: «أشعر أن رئاسته جديرة بالذكر»، واصفا إياه بأنه: «كان رجل دولة حقيقي».

وأضاف: «يمكن العثور على العنكبوت «باراك أوباماي» بين الغابات الحمراء في شمال وسط ولاية كاليفورنيا، حيث ينصب الكمائن التي توجد مخفية كأبواب سحرية لعدد لا يحصى من الحشرات قليلة الذكاء والضفادع وحتى الأفاعي.اكتشفها علماء الحفريات في كريك هيل في مونتانا، ونشروا تقاريرهم عنها في ٢٠١٢. وقد فتنت العلماء بأسنانها التي لا تشوبها شائبة، والتي يقولون إنها ذكرتهم بابتسامة الرئيس أوباما.

اكتشف هذا النوع من الدودة الشعارية في كينيا بإفريقيا عام ٢٠١٢. وسجل هذا الكشف عالم الأحياء بن هانيلت من جامعة نيومكسيكو، عندما قام بتشريح بعض الصراصير للتحقق من الطفيليات. وأطلق هانيلت اسم الرئيس أوباما على هذه الديدان، لأنه اكتشفها في بقعة، على بعد ١٩ كيلومترا من القرية، التي كان يسكنها والد الرئيس أوباما.

حصل أوباما، أيضا خلال 2016، على شرف اختيار اسمه ليتم إطلاقه على كائن طفيلي آخر، وهو طفيلي يعيش في دم سلاحف المياه العذبة الماليزية. «باراكتريما أوباماي» هي طفيليات رقيقة مثل شعر الإنسان وتوجد في رئة السلاحف، حيث تضع بيضها. ويؤكد توماس بلات، عالم الأحياء من جامعة نوتردام بولاية إنديانا، للقراء أن المقصود هو مجاملة أوباما، وليس إهانته.

في عام 2008، كان عالم الأحياء بريت ويتني بجامعة لويزيانا في باتون روج، يقوم ببحث ميداني في منطقة الأمازون عندما سمع طائرا يشدو بأغنية لم يسمعها مطلقا من قبل. وبعد تحليل الحامض النووي للطائر، أدرك ويتني أنه اكتشف نوعا جديدا من طائر النفخة يتميز بأنه: شجاع ورقيق مع رأس كبيرة للغاية ويعيش معظم هذه الطيور حياة عزلة فوق الأشجار في الأمازون. ويتني أسماه «نيستالوس أوباماي» في حزيران ٢٠١٣ تكريما لدور الرئيس أوباما في تطوير التكنولوجيا .

نوع جديد من أسماك الشعاب المرجانية، هي كما يقولون بالعامية «آخر العنقود»، أو أحدث اكتشاف لكائن حي يسمى على اسم الرئيس أوباما. «توسانويديس أوباما» تم الإعلان عنها في حزيران ٢٠١٦، في دورية «زوو كيز». هذا السمك هو الوحيد بشكل حصري الذي يعيش في المحمية الطبيعية «باباهاناوموكواكيا»، والتي كان للرئيس أوباما الفضل في توسعة مساحتها إلى ١٥٠٨٨٧٠ كيلومترا مربعا في شهر أب ٢٠١٦ لتصبح أكبر محمية طبيعية في العالم.،

(وكالات)