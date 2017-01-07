أفضل 12 وجهة سياحية في 2017

نشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية دليلها لأفضل الوجهات السياحية في 2017. وتضم كل المعلومات التي تلزم محبي السفر وتنهي حيرتهم. وشمل الدليل كل ما يبحث عنه محبو المغامرات والتاريخ والطعام والهدوء ومختلف الفنون. كما تضمن الدليل أفضل الأوقات خلال السنة لزيارة كل مكان منها:

1. يناير/كانون الثاني – تشيلي

خذوا من وقتكم 48 ساعة للاستمتاع بجو سانتياغو الهادئ، ومعمارها الساحر وطعامها اللذيذ. ثم توجهوا إلى الجنوب للاستمتاع ببحيرات البلاد وجبالها العالية.

2. فبراير/شباط – فابوس

على عشاق التاريخ والمناخ المتوسطي أن يتوجهوا إلى مدينة بافوس في جزيرة قبرص. هناك يمكنهم الاستمتاع بجمال الآثار القديمة وشواطئها السرية التي لا تبعد كثيراً عنها. إضافة إلى الطعام ذي الصبغة المتوسطية المميزة.

3. مارس/آذار – غانا

دخلت غانا من أبواب الديمقراطية الواسعة. كما عرفت استقراراً ميزها عن كثير من الدول الأفريقية الأخرى. ما جعل عاصمتها، أكرا، مركزاً جديداً للفنون والموضة ينمو بسرعة كبيرة.

4. أبريل/نيسان – نيو أورليانز

على عشاق الحفلات والموسيقى أن يتوجهوا في هذه الفترة إلى نيو أورليانز، حيث ينطلق مهرجان “فرينش كوارتر”.

وهناك سوف يستمتع الزوار بالطعام والثقافة والموسيقى طيلة الفترة الممتدة بين 6 و9 من أبريل/نيسان. كما يمكن الانتظار قليلاً حتى يحل مهرجان موسيقى الجاز ابتداءً من 28 من نفس الشهر.

5. مايو/أيار – البيرو

خذوا القطار وانطلقوا في رحلة تعبر البلاد عبر جبال الأنديز. هناك تستمتعون برحلة مريحة بالقطار وخدماته الراقية. إضافة إلى مشاهد الجبال الساحرة.

6. يونيو/حزيران – تالين

عاصمة أستونيا ستكون الوجهة الأمثل في هذا الشهر من السنة. وصفتها الصحيفة بأنها أجمل مدن الاتحاد السوفييتي السابق.

7. يوليو/تموز – كندا

تحتفل كندا عام 2017 بمرور 150 سنة على استقلالها. سيكون جميلاً زيارة البلاد خلال احتفالاتها بيومها في الأول من يوليو/تموز. خصوصاً في فانكوفر وتورونتو.

8. أغسطس/آب – الساحل الشمالي الغربي الأميركي

ستعيش الولايات المتحدة أهم كسوف شمس في تاريخها. لذا سيكون تواجدكم في المكان في 21 من أغسطس/آب الفرصة الأمثل للاستمتاع بالحدث التاريخي.

9. سبتمبر/أيلول – آروس

زيارة هذه المدينة الدنماركية في تلك الفترة من السنة هي الأفضل. فالجو يصبح أفضل وعدد السياح يكون ما زال قليلاً. وسوف يستمتع محبو السياحة الثقافية أكثر. إذ كانت عاصمة الثقافة الأوروبية وما زالت الفرصة سانحة لزيارة آثار احتفالات العام الماضي.

10. أكتوبر/تشرين الأول – شيان الصينية

لماذا تكتفون بمشاهدة تماثيل الجنود الشهيرين في صين في وقت يمكنكم زيارتها؟ وستكون الفرصة الأمثل هي شهر أكتوبر/ تشرين الأول. وهنا يمكن الاستمتاع بالمزيج الثقافي والطعام الإسلامي.

11. نوفمبر/تشرين الثاني – نيوزيلندا

في هذه الفترة سوف تستمتعون بأنشطة ترفع الأدرينالين في الدم. كما ستدهشون من طبيعتها الخلابة. خصوصاً أن هذه الفترة من السنة سوف تصادف الصيف لأنها في النصف الجنوبي من العالم.

12. ديسمبر/كانون الأول – أمستردام

بإمكانكم أخذ القطار من أمستردام إلى أية عاصمة أوروبية تريدون. وليس هناك وقت أمثل من هذا للاستمتاع بجو المدينة الساحر وشوارعها وأبنيتها وقنواتها المائية المريحة للأعصاب.

المصدر: العربي الجديد