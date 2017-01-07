“فندق جليد” في السويد و50 ألف زائر سنوياً!! (فيديو)

في فندق بمحافظة نوربوتّن السويدية، افتتح مبنى من الجليد، في منطقة يوكاسيروي، تزامناً مع بداية العالم الميلادي الجديد، ليتيح للسياح فرصة العيش في عالم مثلج تماماً، حسب موقعThe Local””، السويدي الناطق بالإنجليزية.

هذا الفندق، الذي يقع في منطقة كيرونا الشهيرة في أقصى الشمال، يترك الثلوج تذوب كل عام قبل أن يعاد إنشاء الفندق من جديد، إلا أنه افتتح قسم جديد في الفندق هذا الشهر، وتمت تسميته “الفندق الثلجي 365″، حيث سيعمل على مدار السنة.

داخل هذا القسم يرى الزائر أعمدة جليدية تحمل جدراناً وسقوفاً مصنوعة من مادة “الثليد”، وهي خليط من الثلج والجليد والتي تعرف بـ”snice” .

درجة الحرارة أو “درجة البرودة” إذا جازت التسمية، في هذا الفندق هي خمسة تحت الصفر في الصيف والخريف وهذا بفضل الأنابيب المبردة المعبئة في سقف الفندق، والتي تعمل بالطاقة الشمسية بالرغم من أن سكان هذه المنطقة في أقصى شمال السويد لا يرون خلال الأشهر الشتوية الشمس.

شارك 25 فناناً ومعمارياً في تصميم وبناء هذا القصر الجليدي المتجمد وأنشؤوا فيه تسعة أجنحة فاخرة لكل منها ساونا وبار ومعرض فني خاص بها. ويزور هذه التحفة الفنية الثلجية أكثر من خمسين ألف سائح كل عام.

في حدث مثير للاهتمام وربما الفريد من نوعه، كتب أحد زوار الفندق في موقع TripAdvisor الأشهر في مجال السياحة العالمية وهو يحتج على قلة البرودة في الفندق قائلاً: إن الفندق الثلجي لم يكن بارداً كما يقال عنه. ربما استخدموا الثلج في اسم الفندق فقط.

يقع هذا الفندق الفريد في منطقة يوكاسيروي التي تبعد من الدائرة القطبية الشمالية 200 كيلومتر فقط.

وتشهد السويد هذه الأيام أشد موجة برد منذ عقود ومن المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر في شمال البلد، الذي يعد الأكبر من ناحية المساحة في أوروبا الغربية.