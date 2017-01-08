لبنان يتصدر قائمة أعلى دول العالم من حيث النمو السكاني

نشر “وورلد أطلس” تقريرا بأعلى دول العالم من حيث النمو السكاني تصدره لبنان تلته زيمباوي ثم جنوب السودان، أما المراكز الأخيرة فكانت لكل من تنزانيا أنجولا وجاء اليمن في المرتبة العشرين.

وترجع أسباب النمو السريع في عدد السكان بتلك الدول إلى عدد من العوامل الداخلية والخارجية. وتؤدي زيادة عدد المواليد مقارنة بعدد الوفيات إلى ظهور ما يعرف بمصطلح “النمو الطبيعي” ويتأثر مثل هذا النمو بالحروب وانتشار وسائل منع الحمل والإجهاض ومتوسط العمر عند الولادة.

والهجرة الوافدة والهجرة الخارجة من أهم العوامل المساهمة أيضا في التغيرات السكانية داخل البلاد.

وفي عام 2014 أشارت الإحصاءات إلى أن لبنان سجل زيادة في عدد السكان بنسبة 9.37 في المئة مقارنة بعام 2013، وقد أرجع الخبراء تسجيل لبنان لأعلى معدل للنمو السكان في العالم إلى انخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع. كما أن لبنان لاقى دعما أيضا من قطاع السياحة الآخذ في التوسع وتدفقات الهجرة من الدول المجاورة التي جعلت معدل الهجرة الصافية الأعلى في العالم.

وجاء اليمن في المركز العشرين بعد تسجيله نموا نسبته 2.72 في المئة في 2014 واحتلت زيمبابوي المركز الثاني على مستوى العالم.

تجدر الاشارة الى أن عدد سكان الأرض يتجاوز في الوقت الراهن سبعة مليارات نسمة وهو في ازدياد بوتيرة مرتفعة ويقطن أكثر من نصف العدد في القارة الآسيوية.