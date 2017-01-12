إنشاء مستوطنة من الروبوتات على القمر

تخطط ناسا لإنشاء مستوطنة من الروبوتات على سطح القمر، وقد أظهر نموذج تحليلي استخدمه خبراء ناسا أن إيصال ما لا يقل عن ١٢ طنا من الحمولة المجدية إلى القمر خلال الـ٢٠ عاما القادمة، سيكون كافيا لإنشاء مستوطنة ناجحة تتألف من الروبوتات هناك.

وستكون المستوطنة هذه قابلة للتحكم فيها من الأرض، وستسمح الموارد الطبيعية المتوفرة على سطح القمر والكويكبات بانتقال المستوطنة المذكورة إلى نظام من الوجود المستقل.

ويعتقد معدو البحث أن المستوطنة الروبوتية ستتطور بشكل مستمر على نسق متوالية هندسية بفضل وجود كميات غير محدودة عملياً من الثروات الطبيعية والطاقة، ويتوقع المختصون بأن حجم الإنتاج الصناعي على القمر سيزيد عن ملايين أضعاف الطاقة الصناعية للولايات المتحدة بعد مرور عدة عقود من دون تخصيص أي توظيفات إضافية.

(وكالات)