لهذه الأسباب لا يجب أن ترمي بقايا القهوة

نلجأ عادة إلى رمي حثل القهوة بعد تناول كوب من مشروبنا المفضل، لكن هناك العديد من الاستخدامات المدهشة لبقايا القهوة، ستجعلك تفكر ملياً قبل أن ترميها في المرة القادمة.

وتقدم صحيفة بيزنس إنسايدر مجموعة من الاستخدامات لحثل القهوة في المنزل لا يعرفها الكثيرون وهي:

1- سماد للنباتات

حيث تضيف بقايا القهوة الكمية التي تحتاجها التربة من النتروجين والبوتاسيوم.

2- امتصاص روائح الأطعمة

ضع كوباً صغيراً يحتوي على بقايا القهوة في الثلاجة، للتخلص من روائح الاطعمة غير المرغوبة.

3- طرد الحشرات والآفات

تنفر الرخويات والقواقع والبق من حموضة القهوة وتحاول الابتعاد عنها.

4- تنظيف الكلاب من البراغيث

تضاف بقايا القهوة إلى الشامبو المستخدم في تنظيف الكلب، للحصول على طارد طبيعي للبراغيث.

5- تنظيف البشرة

تعمل بقايا القهوة على إزالة خلايا الجلد الميتة في حال فركها على البشرة.