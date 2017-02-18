للبنات فقط: سافرن إلى هذه الدول بدون قلق.. الرقم 14 سيفاجئكن!

هل ترغبين في رحلة منفردة؟ السفر وحدكِ أمر ممتع وخبرة يجب القيام بها مرة واحدة على الأقل في الحياة، ولكن أين؟

نكشف لكِ في هذا الدليل المفيد عن 15 دولة تعتبر من بين الدول الأكثر سلمية في العالم، وفقاً لمؤشر السلام العالمي لعام 2016.

يقدم لنا موقع سكاي سكان 15 بلداً مثالياً، إذا كنتِ تريدين تنظيم رحلة بمفردك. في هذه الـ15 دولة تستطيعين التصرف كيفما تشائين. وتستطيعين معرفة المزيد عن هذه الأماكن الرائعة وتلقي نظرة على أرخص الرحلات. وإليك 15 دولة مذهلة في جميع أنحاء العالم تنتظرك.

1- البرتغال

البرتغال هي موطن الضيافة والترحيب وتعتبر بلداً مثالياً للمسافرين الذين يحبون الأماكن المشمسة، فهي مليئة بالتقاليد والموسيقى القريبة من القلب.

ولا تنسي زيارة لشبونة، والاستفادة من أسعار الطيران الآن؛ فهي أرخص بنسبة 20٪ مما كانت عليه سابقاً، أعطي لنفسك الحرية لسماع أنغام الفادو وأغانى الموري الرائعة، واستكشفي في تلك المدينة أزقة بايرو ألتو، أو أزقة ألفاما القديمة، واختاري واحداً من فنادق “كازا دي فادو” لقضاء ليالٍ هادئة.

ولا تنسي ركوب الترام الشهير 28 والتجول به داخل منطقة بيليم.

2- نيوزيلندا

هل أنتِ مستعدة لزيارة الأرض السحرية؟ تهيَّئي إذاً لاتباع خطى الممثل فرودو في فيلم “الأرض الوسطى”.

وتعتبر الجزيرتان الشمالية والجنوبية من أكثر الأاماكن روعة، حيث الجبال الجليدية والشواطئ الخالية من البشر والغابات.

وسوف تجدين نفسك على تلك المساحات الخضراء، التي تتكئ على المنحدرات الحادة وتستمتعين بالوقوف عدة مرات أمامها لتشاهدي جمال الطبيعة.

النقطة السلبية الوحيدة هي طول فترة الطيران، فاحذرن اضطرابات الرحلات الجوية الطويلة.

3- جمهورية التشيك

نعود مرة أخرى إلى أوروبا، إلى هذا البلد الذي يجذب الآلاف من السياح كل عام.

لن تجدي صعوبة في التعرف إلى مسافرين آخرين، وخاصة إذا كانت وجهتك النهائية هي المدينة الجميلة براغ.

هذه المدينة صغيرة وجميلة تشبه روما وباريس، وبها عدد لا يحصى من المعالم؛ ابتداءً من الساعة الفلكية، وقلعة وجسر تشارلز الخامس، فضلاً عن الطرق القديمة. وتفتخر العاصمة بمشهد مميز حقاً تحت الأرض وزيارة نوادي الموضة.

أرخص شهر للسفر الى مدينة براغ هو شهر كانون الثاني حين تنخفض الأسعار بنسبة أكثر من 13٪ مقارنة بالمعدل السنوي. ولكي تعثري على أفضل الأسعار، يجب حجز الرحلة قبلها بنحو 19 أسبوعاً مقدماً، ما يمكنكِ من ادخار أكثر من 24٪.

4- المجر

ليس هناك أفضل منها لرحلة منفردة من أجل الاسترخاء التام.

وإذا كنتِ تشعرين بأنكِ بحاجة إلى استرخاء الجسم والعقل، فهذا العلاج يسمى بودابست العاصمة المجرية، والتي تسمى أيضاً مدينة المنتجعات، منبع المياه المفيدة التي تشتهر بآثارها العلاجية.

ومن بين أشهر الحمامات العلاجية وأكبرها بأوروبا، منتجع سزيشيني، ويتكون من مسابح في الهواء الطلق ومسابح داخلية وأخرى خاصة بلعب الشطرنج في الماء مع السكان المحليين.

ولادخار تكاليف الرحلة يكفيكِ التفكير قليلاً مقدماً، فإذا اشتريت تذكرة السفر قبل 6 أسابيع من الرحيل فسوف توفرين أكثر من 19٪ من متوسط سعر الرحلة.

5- كندا

هناك دول لا حدود لحضارتها، وحسن الضيافة بها بإمكانك أن تلمسيه في كل شيء، وينفجر الجمال في كل ركن بها.

واحدة من هذه البلدان هي كندا، أرضها واسعة مليئة بالطبيعة الخلابة، ويتميز البلد على المستويين الإنساني والمناظر الطبيعية بأنها لا بد أن تترك بصماتها في النفوس.

لا تفوِّتي رحلتك دون زيارة جبال روكي الصخرية وزيارة مقاطعة ألبرتا التي تحتوي على بحيرات من بين الأكثر جمالاً في العالم، مثل بحيرة لويز، والتقطي صوراً قدر المستطاع.

6- بوتان

بوتان، ذلك البلد الصغير الواقع بين الصين والهند، تستحق رحلة واحدة على الأقل في الحياة للحصول على مغامرة خاصة بك.

عليكِ الاتصال بمجلس السياحة في بوتان؛ للحصول على تأشيرة وحجز السكن الخاص من خلال المرشدين السياحيين المحليين، أو من خلال أحد الشركاء الدوليين.

سوف تأخذكِ الطريق بعيداً، من أعلى القمم الصخرية والغابات غير المستكشَفة، من خلال العديد من المفاجآت في هذا البلد الرائع، وسوف تتأقلمين وتتعلمين العادات الاجتماعية والثقافية لهذا البلد.

هناك مكان لا بد من زيارته قبل أن تموتي يدعى تكستانج؛ وهو عبارة عن دير رائع كان يسمى من قبل وكر النمر، هذا المبنى المقدس عبارة عن مجمع من المعابد البوذية في جبال الهيمالايا يطل على قمة جبل بوادي بارو الرائع. أتصدقين أنكِ ذات مرة تستطيعين لمس السماء بإصبعك. أيتها الفتيات، هذا المكان عظيم حقاً.

7- اليابان

تعتبر زيارة اليابان هدفاً مستقبلياً للجميع، كما أنها في الوقت نفسه غنية بالعديد بالعادات والتقاليد.

هناك فقط، يمكنكِ الانتقال بواسطة القطارات المعلقة في الهواء عالية السرعة، والنوم فى الفنادق الـ5 نجوم وتذوق الأطباق الكلاسيكية؛ مثل السوشي والتيمبورا والرامين.

إذا كان يمكنكِ ترتيب زيارة في فصل الربيع بين آذار وأيار، فسوف تعشقين مدينة هانامي التى لا تصدَّق، وأزهار الكرز الملونة بآلاف الورود المزدهرة في الطرق الطويلة للمدن الكبرى مثل طوكيو وكيوتو.

8- تشيلي

سوف تسحرك تشيلي بموقعها الذي يبدأ من شمال أميركا اللاتينية وحتى جنوبها.

وهي بلد غني بالمناظر الطبيعية المختلفة تماماً؛ من صحارى وأنهار جليدية وجزر ومدن رائعة. ومن بين تلك الأماكن، يجب حتماً زيارة العاصمة سانتياغو، فهي مدينة كبيرة وفوضوية، ولكنها أيضاً مليئة بعوامل الجذب ولديها إطلالة فريدة.

ويوجد بها بارك ميتروبوليتانو، المنطقة الخضراء التي لا نهاية لها فهي واحدة من أوسع الحدائق على كوكب الأرض، وتقع فى بلدة تسمى تلة سيرو سان كريستوبال، كما يمكنك أيضاً في الأيام المشمسة زيارة قمم الثلوج التي تتوج جبال الأنديز.

ويفضل تجنُّب المناطق المحيطة بالعاصمة، كما هو الحال في كل المدن الأخرى، خصوصاً في الليل، وتركيز الانتباه، خاصة في الحدائق، وأيضاً مع المواطنين.

9- سلوفينيا

الواقعة على الحدود مع إيطاليا، وهي بلد غني بالمساحات الخضراء الهادئة للغاية.

تمر الحياة في هذا البلد الآمن بهدوء، ويغلب على طبيعتها نمط الحياة بجبال الألب والبحر الأبيض المتوسط ​​في الوقت نفسه.

وأبرز معالمها، كهف بوستوينا وجوليان بجبال الألب، ولكن تأتي في المقام الأول بحيرة بليد الجميلة التي لن تترككم غير مبالين، وسوف تكون محط الاسترخاء الكامل الخاص بكِ.

كما يمكنكِ التجديف الصحي أو أخذ الدراجة والطواف بها حول المياه، أما إذا كنتِ تعشقين المناظر الخلابة، فعليكِ بصعود تلة جراجيسكى جريك، والتمتع بالنظر إلى الجزيرة الرومانسية أمام الكنيسة.

10- بوتسوانا

سوف يدفِّئ قلبَك غروبُ الشمس الإفريقية، إذا لم تستشعري الشمس في أي وقت مضى خلال مغامراتك.

ولكن في الرحلة إلى بوتسوانا سوف تمتنعين عن التفكير في أي شيء آخر ما عدا جمالها الذى يملأ العيون من الصحارى والحدائق والأنهار وعدد لا يحصى من أنواع الحيوانات التي ستكون أمامك في السفاري بمحمية تشوبي بارك.

وهي ليست فقط أكبر محمية طبيعية مشهورة في إفريقيا، ولكنها أيضاً الأغنى من حيث النباتات والحيوانات.

وإذا كنتِ من النساء المبتدئات في السفر، فعليكِ خوض مغامرتكِ مع مرشد سياحي محلي للاستمتاع بالبلد في هدوء تام.

11- بلغاريا

لا تفوتي صوفيا، العاصمة البلغارية، المليئة بالتاريخ والثقافة.

كما ننصحك بزيارة بحيرات ريلا السبع؟ فهي وفقاً للأسطورة أرض العمالقة.

اذهبي إلى ذلك المكان واستمتعي بتلك اللحظة بنفسك في رحلة خاصة حقاً للمسافرات الإناث.

12- آيسلندا

الشلالات المهيبة، وينابيع المياه الساخنة المتفجرة، تراقص كتل الجليد المتألقة في البحيرة الجليدية جوكولسارلون، سحر الشفق القطبي الشمالي بفصل الشتاء وغروب الشمس منتصف الليل في الصيف.

كل هذا وأكثر يجعل رحلة آيسلندا لا تُنسى، فهي جنة لمحبي الطبيعة، وأيضاً جزيرة سلام لأولئك الذين يسعون لكسر روتين العمل.

ومدينة ريكيافيك حيث البيوت الملونة، والحِرف المحلية، بالإضافة إلى الأطعمة الرائعة والحياة الليلية المفعمة بالحيوية، كما يجب أن تذهبي إلى البحيرة الزرقاء، وتبقين في الماء الساخن مع وضع قناع الكبريت على وجهك، بينما تستمتعين بمشهد الصخور السوداء والمياه الزرقاء.

13- رومانيا

بلد التاريخ والثقافة والغموض، تستحق الاكتشاف خطوة بخطوة، وبها مناظر خلابة من الجبال الخضراء المنتشرة في البلاد، خاصة شارع ترانسفاغراشان الشهير.

ويمكن للمسافرين الأكثر ذكاءً أن يذهبوا بالسيارة في فصل الصيف فقط إلى بحيرة باليا الجليدية المذهلة، على بُعد 2.034 متراً، حيث يوجد فندق الجليد الشهيرة.

وهي أيضاً أرض مصاصي الدماء، ألا تعلمين أن دراكولا قد عاش هنا؟!

بعد إنهاء رحلتكِ إلى بوخارست العاصمة الرومانية، انتقلي إلى ترانسلفانيا ولا تنسي دخول قلعة الكونت الدموي، لبدء طريق الخوف، حرفياً.

14- قطر

قطر بلد مليء بالسحر والعظمة، فهي واحدة من أجمل الأماكن التي لا بد أن تتوقفي عندها وعند عاصمتها الرائعة الدوحة.

زيارة متحف الفن الإسلامي وقفة لا تفوَّت، كما أنها مجانية، حيث يضم أفضل ما في الثقافة الإسلامية، وبنظرة من الباحة المذهلة تستطيعين رؤية أفق المدينة مؤطراً بواسطة أقواس حجرية رائعة.

وبعد المشي على طول الكورنيش، تشير البوصلة نحو سوق “واقف”، وهي السوق التقليدية المفعمة برائحة البهارات وأصوات الباعة الجائلين المشغولين طوال ساعات النهار الحارة. استمتعي بتعلم فنون المساومات والفصال، ولا تفوتي صيادي الصقور.

15- كوستاريكا

البحر الكاريبي من الشرق والمحيط الهادئ من الغرب والأرض الخصبة بين بنما ونيكاراغوا.

تستطيعين اكتشاف ماضيها بالكامل من كنوز متحف الذهب -حقبة ما قبل كولومبوس- في العاصمة سان خوسيه، ثم اتركي قدميكِ لتغوص في رمال تاماريندو وكتابلوست بالغابات المطيرة في حديقة كوركوفادو الوطنية.

ينتظركِ أغنى مكان بيولوجي على كوكب الأرض بما يحتويه من الأنواع المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى الكثير من الأنشطة والمغامرات؛ مثل القفز بالحبال.

إذا كنتِ تريدين التوغل في الحدائق الطبيعة واكتشاف أسرارها، فعليكِ بالاستعانة بأحد المرشدين المحليين.

(هافينغتون بوست)