اسلوب جديد لتجديد نشاط الموظفين… اكتشفوه!! (فيديو)

مع مرور ساعات العمل يبدأ الموظفون بالتثاؤب وإظهار علامات الإرهاق والتعب، ويتمنى الموظفون لو كان بإمكانهم توفير مكان يستطيعون النوم فيه ليأخذوا قسطاً من الراحة. وتوفر بعض المؤسسات أماكن خاصة لراحة الموظفين، لكنها تظل نادرة جداً. لكن يبدو أن هذا المشكل قد وجد طريقه إلى الحل مع ابتكار جديد.

وابتكرت المصممة آثانازيا ليفاديتو، مكتباً جديداً يحقّق حلم النوم والعمل في المساحة نفسها. إذ يتكوّن من سطح عادي تقليدي من أجل الأعمال اليومية الروتينية، بينما يتكون الجزء السفلي منه من مساحة خاصة بالنوم والراحة.

وتقول صحيفة “إندبندنت” البريطانية إن الفكرة جاءت من وحي معاناة المصممة. إذ تقطن في شقة صغيرة في نيويورك، ووضع سرير ومكتب يجعلها أكثر ضيقاً.

ويبدو المكتب من الوهلة الأولى تقليدياً كغيره، لكن بمجرد نزع الغطاء يظهر خلفه سرير خفي فيه وسادة وفراش مريح وغطاء دافئ، أي كل ما يحتاجة الإنسان لأخذ قسط من الراحة يعينه على متابعة العمل.

وما زال المنتج في مرحلة النموذج الأولي. إذ لم ينتقل لمرحلة التصنيع ولم تشرع صاحبته في ترويجه بشكل تجاري، لكنه يعطي الأمل للموظفين من أجل استخدام مكتب كانوا دائماً يتمنون الحصول عليه.