بالصور.. المنزل “الحلم” لا يمكن الوصول إليه إلا بقارب

حقق مواطن في التشيك حلمه بامتلاك منزل صيفي وسط حوض مائي خاص به، غير أن من يرغب بزيارة هذا البيت يجب عليه أن يستقل قاربا ليتمكن من الوصول إليه، وفي فصل الشتاء، تتجمد المياه من حوله ليصبح معزولا تماما.

وكشف ميلان صاحب البيت أن قطعة الأرض التي بنى عليها المنزل، كانت مهملة وقريبة من الغابة، لذلك قرر أن يشيد عليها المنزل، فقام أولا باقتلاع كل جذور الأشجار، ثم سحب المياه الموجودة من تحت المكان الذي أراد البناء عليه.

وأوضح ميلان بأنه قام بجر المياه إلى المنطقة المحيطة بالبيت من خلال آبار في المنطقة، مشيرا إلى أنه احتاج في عملية البناء إلى أكثر من 1000 طن من الحجارة، وإلى 40 طنا من الرمل، استخدم بعضه في إعداد شاطئ عند الحوض المائي.

وذكر المواطن التشيكي بأن المنزل بني على أساس إسمنتي ثم وضع طبقة رملية عليه، وصل سمكها إلى 60 سم، أما سطح المنزل فقد وضع عليه ألواح شمسية تؤمن له تيارا كهربائيا بقدرة 2 كيلو واط .

وبين ميلان بأنه صمم شرفة من كل جانب من جوانب المنزل، حتى يتمتع بجمال الطبيعة من حوله، أما ماء الشرب فيؤمنه من بئر خاص به.

(ارم)