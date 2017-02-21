بالصور:من بينها الرقص وإظهار اللسان.. اليكم أغرب أشكال التحية حول العالم!

مؤخرا، وبعد ظهور المسلسلات الهندية تحديدا، تعرفنا على شكل آخر من التحية الخاص بالثقافة الهندية، كذلك رأينا أشكال مختلفة بعض الشىء فى البروتوكولات السياسية الرسمية الخاصة ببعض الدول العربية، لكننا لم نستطيع التعرف على أشكال التحية المختلفة تماما عما نعرفه، فسنعرض بعض الصور التى توضح أشكال التحية فى عدد كبير من دول العالم.

أشكال التحية:

التبت

منطقة تقع فى آسيا الوسطى، وبعتمد شعبها فى التحية على ظهور جزء صغير من ألسنتهم ليعكسون لونه، خاصة أن أهل التبت عرفوا فى القرن التاسع بلون ألسنتهم الأسود.

السعودية

بالإضافة إلى جملة “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته” يستخدم السعوديين تقبيل الأنف ووضع اليد على الكتف المعاكس لها عند الشخص الآخر.

الفلبين

تسمى التحية عند شعب الفلبين “مانو” وهى كلمة تدل على احترامهم للكبار سنا، وتكون التحية بوضع يد الشخص الكبير على جبهة الشخص الآخر وتحريكها بشكل بسيط.

الهند

يبدأ الهنود التحية بكلمة “نامستى” مع ضم الكفين على بعضها ووضع على منطقة الصدر.

اليابان

أما الشعب اليابانى المعروف باحترامه، فالتحية عنده عبارة عن السلام باليد مع انحناءة فى الظهر.

بتسوانا

ربما تكون التحية البتسوانية الأكثر احتواءً على التفاصيل، إذ تتم بوضع اليد اليمنى فى المقابلة لها عند الشخص الآخر، ثم وضع اليد اليسرى على الكوع الأيمن، أو وضع الإبهام على الإبهام.

تايلاند

التحية التايلاندية تشبه الهندية إلى حد كبير، لكن ضم الكفين ووضعهما يكون بنفس طريقة الصلاة على الوجه.

فرنسا

أما الشعب الفرنسى المعروف بأناقته فى التعامل، فيكتفى بوضع قبلة على كل “خد” فى التحية.

كينيا

تختلف القبائل الكينية فى تعبيرها عن التحية لكن القبائل الأكثر انتشارا، تدخل الرقص فى التحية، إذ تكون التحية من خلال قفزة لمستوى مرتفع عن الأرض.

منغوليا

يستخدم شعوب منغوليا إعطاء وشاح للشخص الذى تحييه فى المناسبات، مع وضع اليدين على الكتفين والركوع قليلًا فى التحية.

نيوزيلندا

يعتمد الشعب فى نيوزيلندا على استخدام كلمة “مرحبا” فى التحية، مع لصق الأنف والجبهة مع الشخص الذى تلقى عليه التحية.

(اليوم السابع)