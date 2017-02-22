أوسم ممرض في العالم يبهر المستشفى برشاقته وابتسامته الساحرة

غم أن الذهاب إلى المستشفى قد يكون تجربة غير مريحة، لكن هذا الممرض الوسيم يمتلك القدرة على جعل زيارة المستشفى زيارة أكثر من سعيدة. ومع أن فران سواريز يعد واحداً من أكثر الممرضين موهبة في مستشفى مدريد في اسبانيا، لكن شهرته الواسعة ترجع إلى صوره الوسيمة التي ملأت صفحات شبكات التواصل الاجتماعي.

والى جانب عملة كممرض، يعمل فران كعارض أزياء وراقص وتحتوي صفحته الخاصة على انستقرام على أكثر من50 ألف متابع لصوره الساخنة التي يلتقطها في محل عمله وفي غرفة تغيير الملابس. ويظهر فران في بعض الصور مرتديا السماعة الطبية حول عنقه وفي صور أخرى وهو محتضن الأطفال الذين يساعدهم في المستشفى.

ويبدو أن نجم شبكات التواصل الاجتماعي يريد أن يثبت لمتابعيه مدى اجتهاده في عمله بصوره التي يلتقطها أثناء عملة بنوبات ليلية في المستشفى. لكن الصور التي تثير إعجاب المتابعين حقاً هي التي يلتقطها وهو عاري الصدر في الجيم أو في غرفة تبديل الملابس. كما يحب فران تناول القهوة ومشاهدة المناظر الطبيعية مع أصدقائه الذين ينافسونه في الوسامة.