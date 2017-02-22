جدة تتزوّج من مشرّد أحبّته قبل ٤٠ عاماً

تزوّجت جدة بريطانية من متشرّد وقعت في حبه منذ أربعين عاما عندما قابلته خلال بحثه عن الطعام في صناديق قمامتها أمام محلها.

وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية في تقرير لها ترجمته «عربي٢١» بأن «جون نينينغير» ٨٩ عاما ارتبطت بـ «كين سيلوي» في كنيسة في منطقة «غلوسيستيرشير».

وتضيف الصحيفة بأن اللقاء الأول بين العروسين كان عام ١٩٧٥ خلال بحث «كين» عن الطعام في قمامة محلها المخصص لبيع الكتب، حيث بدأت بالاعتناء به بترك الطعام له في الخارج، حيث تطوّرت العلاقة لتصبح أقرب من خلال مساعدتها له في عدد من الأمور.

وبعد وفاة زوج «جون» بأزمة قلبية تركت مكان سكنها السابق وتركت الاعتناء بـ «كين».

وتورد الصحيفة أن «جون» لها ثلاثة أبناء، وأن «كين» تقدّم لها العام الماضي، وتزوجا في ٢٠ من الشهر الحالي.

وتقول العروس: «إنه لشيء جميل للجميع أن يأتوا إلى الحفل الذي كان صاخبا. لقد قبلته رغم أنني لم أره منذ فترة بسبب أنني كنت بعيدة عنه قبل العرس، ولم أستطع الانتظار لرؤيته».

يذكر أن العريس الجديد كان صديقا لزوج العروس المتوفى خلال حياته.

وأضافت «جون» بأنها تشعر بالمأساة تجاه المشردين الذين يعيشون في الشوارع، ومنهم «كين» الذي وصفته بأنه يمتلك روحا رائعة.

وختمت العروس «الجدة» حديثها بالقول: «للأسف فإن التشرد يزداد أكثر من السابق اليوم».

(ذا صن)