التوصل لعلاج يقضي تماماً على الإيدز!

نجح علاج تجريبي جديد في شفاء 5 مرضى مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية “الأيدز”، ليزيد الأمل في التوصل قريبا إلى لقاح للتخلّص من هذا المرض من دون الحاجة إلى الأدوية اليومية.

وفي التجربة، دمج العلماء بين لقاحين جديدين لفيروس نقص المناعة البشرية مع دواء يستخدم عادة لعلاج السرطان. واستغرق العمل على التجربة مدّة تخطّت الثلاث سنوات في معهد أبحاث الإيدز في مدينة برشلونة الإسبانية.

واشارت صحيفة “إندبندنت” الى انه بعد تلقي العلاج، تعذر على العلماء العثور على أي أثر للفيروس في جسم 5 من أصل 24 مشاركا وتوقف انتشاره في جهاز المناعة.

وأوضح العلماء أن شخصا واحدا من بين الخمسة أشخاص توقف عن تناول أي دواء لسبعة أشهر.

وقالت الباحثة المسؤولة عن هذه التجربة بياتريس موز إنّ فريقها على الطريق الصحيح لتطوير علاج سيكون بديلًا للأدوية المضادة للفيروسات الباهظة الثمن.