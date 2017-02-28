هل جربت القهوة مع الذهب؟…هذه أغلى قهوة في العالم

أرادت شركة سنغافورية ناشئة إطلاق مجموعتها الجديدة بتسجيل لقب في موسوعة غينيس.

وقرر مؤسسا شركة “ميدانو كوفي”، وي هاو وكريس، ابتكار أغلى قهوة في العالم والتبرع بالعائدات للأعمال الخيرية.

وقالت الشركة إنها استخدمت أفخر أنواع حبوب القهوة مع إضافة غبار الذهب الذي يعطيها طعماً أغنى.

وقال المؤسس المشارك في الشركة نغ وي هاو “نحصد أفضل حبوب البن في آسيا، وتحمّص في درجات مختلفة لتصل إلى الكمال، ونقدمها بطريقة فريدة”.

وأطلقت الشركة منتجها الجديد “King Jantan” بدون إضافة الذهب، ويباع بسعر أقل بكثير مما هو عليه مع الذهب.

في حين تم بيع العدد المحدود من المنتج صاحب الرقم القياسي، بمبلغ 388 دولارا لكل مجموعة مؤلفة من 5 عينات.

وبمجرد أن تمت الموافقة على تسجيل رقم قياسي من قبل موسوعة غينيس لهذه الشركة، سارعت شركة نستله في البرتغال لفعل شيء مشابه، وهو الحصول على لقب أكبر عدد من أكواب قهوة “إسبرسو” التي تحضر خلال ساعة واحدة، وبلغ الرقم 21 ألفا.