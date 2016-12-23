بالفيديو: حاول الانتحار فأصاب مدربه بطلقة طائشة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً صادماً يظهر لحظة قيام شاب بإطلاق النار بالخطأ على مدربه أثناء جلسة تدريبة على إطلاق النار.

ويظهر التسجيل المصور الذي رصدته كاميرا مراقبة، الشاب وهو يطلق عدة طلقات على الهدف، قبل أن يدس المسدس تحت قميصه ويطلق رصاصة داخله بهدف الانتحار. غير أن الرصاصة اخترقت قميص الشاب وأصابت ساق مدربه الذي كان يقف خلفه.

وبحسب الفيديو، سقط المدرب على الأرض بعد إصابته بالرصاصة، واحتمى تحت طاولة صغيرة، بينما غادر المتدرب المكان ببرودة أعصاب ورمى بالمسدس على الأرض قبل أن يجلس على أحد الكراسي القريبة.

ويذكر بأن مقطع الفيديو لقي رواجاً كبيراً بعد نشره على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصل على عدد كبير من المشاهدات تجاوز المليون مشاهدة، بحسب صحيفة ديلي ميرور البريطانية.