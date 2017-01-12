حيل غذائية لمحاربة السعال الحاد

اعتبرت اختصاصية التغذية ماري بيل حرب انّ السعال هو ردّة فعل لا إرادية يقوم بها الجسم للتخلّص من المواد التي تهيّج الممرات الهوائية، الا انه لا بدّ من الانتباه في حال بدأ فجأة واستمر لفترة طويلة.

وأشارت حرب في حديث مع موقع “فوشيا” الى انه في حال المعاناة من السعال لا بدّ من تناول الأطعمة الليّنة وسهلة الابتلاع كونها لا تسبّب اي ازعاج للشخص الذي يعاني من إلتهاب في الحلق، فضلاً إلى أنه يمكن اللجوء إلى الأطعمة والمشروبات الحارة ما يساعد في تهدئة تهيّجات الحلق.

كما عدّدت ماري بيل المأكولات التي تقلّل من نسبة المعاناة من السعال ولخّصتها بالأطعمة التالية: المعكرونة، الارز، البقوليات المطهوة، الزبادي العادي أو مع الفواكه، الخضار المطهوة والمهروسة، البطاطس المهروسة، عصائر الخضار والفاكهة، البندورة، الليمون، عصير التفاح، الأحسية (حساء الدجاج، الخضار، اللحم…)، البيض المسلوق وغيرها.

كما لفتت إلى أنه يجب التنبّه إلى عدم تناول بعض أنواع الأطعمة والمشروبات التي قد تعمل على تهيّج الحلق أو تؤدي إلى صعوبة في الابتلاع والتي ممكن أن تشمل: الخبز المقرمش او البسكويت، الكراكرز بخاصة مع التوابل والصلصات، المشروبات الغازية، القهوة، الوجبات الخفيفة الجافة (رقائق البطاطس، والمعجنات أو الفوشار)، الخضار النيئة الفواكه الحمضية (البرتقال والليمون والليمون والطماطم والجريب فروت).

في سياق متصل، كشفت حرب عن عدد من الوصفات الخاصة بعلاج إلتهاب الحلق ومن ابرزها “الغرغرة” بالماء الدافء والملح، تناول العسل، تناول الزنجبيل أو شاي الاعشاب، اضافة ملعقة من زيت جوز الهند الى الشاي، تناول اليانسون واضافة الزعتر والنعناع الى المأكولات.