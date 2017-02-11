بلجيكا تغرق في الظلام

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بانقطاع التيار الكهربائي الذي أثر على عدة مناطق من العاصمة البلجيكية، بروكسل، وانتشرت لقطات عديدة تصور الظلام الحالك في أرجاء المدينة.

ويبدو أن وسائل الإعلام كانت أكثر تخوفا من سكان العاصمة بروكسل، مع انتشار تقارير “غير مؤكدة” عن سماع دوي “صفارات الإنذار” وتأهب عناصر الشرطة.

وأكد مزود شبكة الكهرباء “Sibelga” والغاز البلجيكي، أن انقطاع الكهرباء المفاجئ أثر على بلديات، ايفير و Schaarbeek و Sint-Lambrechts-Woluwe في إقليم العاصمة البلجيكية، وذكر أن سبب انقطاع الكهرباء لم يتضح على الفور.

وأوضح مشغل نظام النقل عالي الوتيرة، Elia، عبر موقع تويتر، هذا الأمر بالقول “إن هذه الحادثة لم تكن هجوما إرهابيا، ولكن عبارة عن خطأ فني في إحدى المحطات الفرعية ذات الجهد العالي. وبالفعل تم إصلاح العطل الفني وسيتم استعادة الطاقة الكهربائية تدريجيا”.

ونُشرت العديد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر الأحياء المظلمة المتأثرة بانقطاع الكهرباء. كما يبدو تأثر عدد من سكان العاصمة بالانقطاع، من خلال مواصلة العمل على أجهزة الكمبيوتر على ضوء الشموع.

ونشرت مجموعة من وسائل الإعلام عناوين “مريبة” إثر هذا الانقطاع، حيث ادعت صحيفتا ميرور و ذا صن، أن المدينة بأكملها في حالة “تأهب أمني” مع إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء العاصمة.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست، أن هذا الانقطاع غامض نوعا ما، مع العودة بالزمن إلى حادثة الهجوم الإرهابي، في مارس/آذار 2016، في العاصمة بروكسل.