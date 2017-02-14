اغنيات وفنانون تحولوا الى رموز في عيد الحب!!

يكاد يكون عيد الحب، المناسبة الوحيدة التي يُكثر فيها استغلال مجموعة من الأغنيات، لإهداءات العشاق والأحبّة، على الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي.

في جولة سريعة على هذه المواقع نجد أن مجموعة كبيرة من الأعمال الموسيقية والغنائية الحديثة نسبياً، لا تزال تدغدغ مشاعر العشاق، وتحصد أكبر عدد من المشاركات، والتبادل، ومنها أغنية الفنانة أصالة نصري “هو حبيبي” (2013) وتامر عاشور “سنين عشناها”، إضافة إلى بعض الأغنيات التي تحمل في معانيها، قصص الحب والفراق والارتباط أو الوفاء.

ومن أبرز المطربين التي يتم أيضاً التداول وتبادل أغنياتهم هاني شاكر، وتامر حُسني، وإليسا، وشيرين، وجنّات، كاظم الساهر، وعمرو دياب، بينما يُكثر تبادل مقاطع قصيرة من أغنيات المطربين في الزمن الجميل ومنهم عبد الحليم حافظ، ووردة الجزائرية، ونجاة الصغيرة، وموسيقى أغنيات السيدة أم كلثوم.

فيما خصصت بعض المنصّات الخاصة بتحميل الأغنيات مجموعة لا بأس بها من الأغاني القديمة والجديدة، ووضعتها، في خدمة متابعيها، وحملت أغنيات لكاظم الساهر وإليسا وشيرين.

بحسب إحصاءات وجداول بعض المواقع الإلكترونية الخاصة بالأغنيات إضافة إلى المنتديات، يظهر واضحاً أن الفنان كاظم الساهر من أكثر الفنانين الذين يتم تداول أغنياتهم في عيد الحب وتلحقه الفنانة إليسا والفنانة شيرين عبد الوهاب، ويتقدم الفنان حسين الجسمي في بعض الاغنيات ذات البعد الرومانسي التي اشتهرت في وقت سابق.

إصدارات 2017

لم تحمل أعياد نهاية السنة الماضية كثيراً من الإصدارات الغنائية، وغاب أغلبية الفنانين عن الإصدارات الكاملة، في عصر يتجه إلى المواقع البديلة، لسعة انتشارها، كما إلى المنصّات الخاصة بتحميل وبث الأغنيات.

لكن مناسبة “عيد العشاق” قد تحمل بالنسبة للمغنين، فرصة، أو حجة لتقديم جديدهم الغنائي، على قاعدة أن يوم الحب، مناسبة عاطفية، تستأهل إصدار أغنية منفردة.

تعلق نجوى كرم كثيراً على إصدار أغنيتها الجديدة “حبيبي مين” كلمات وائل أشقر، وألحان ملحم أبو شديد، مرفقة بكليب مُصور، يُعرض في يوم العيد، أي 14 فبراير/ شباط. ورغم بساطة كلمات الأغنية، اختلف جمهور نجوى كرم، على قيمة الأغنية، فبعضهم قال إن لون نجوى كرم الرومانسي يطابق نجاحها في الغناء الشعبي، بعدما قدمت في فترة سابقة هذا النوع في “أنا مين”، “ويا مدوبني” وغيرها من الأعمال التي تعتمد على الموسيقى الخفيفة وليس على الإيقاع كعنصر أول في الأغنية. لكن في المحصلة، لا جديد، في “حبيبي مين” سوى متابعة لحضور كرم ومنافسة مجموعة من زميلاتها، بعمل يفتقد للكثير من الدقة في طريقة الكلمات، والتوزيع الموسيقي، والتناغم المفترض أن يخرج بنتيجة جيدة لأغنية منفردة.

من جهتها تعود المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، بجديد غنائي، وهذه المرة عن طريق شركة روتانا، بعد سنوات من الخلاف. ويبدو أن روتانا عبدّت طريق عودة شيرين إليها، بعد مفاوضات سرية بدأت منذ سنة تقريباً بين شيرين وروتانا، واستغلت الشركة ذلك بقرارها دعوة شيرين إلى المشاركة في مهرجان “ليالي فبراير” أخيراً في الكويت. وبالتالي “نسيان” الماضي، والتعاون مجدداً فكان أول الغيث، الإعلان عن أغنية جديدة عنوانها، “هو ده” تصدر في الثالث عشر من الشهر الحالي على منصّات روتانا الإلكترونية، وموقع أنغامي، بعد آخر عمل غنائي قدمته صاحبة “آه يا ليل” مع الفنان حسام حبيب في “كل ما أغني”.

وأصدر الفنان اللبناني زياد بُرجي، أغنيته الجديد “حبيبي” للمناسبة نفسها، وهي من كلمات الشاعر أحمد ماضي، وألحان برجي نفسه، أسلوب رومانسي، اعتمده بُرجي في إصداره المنفرد، بعيداً عن أجواء الإيقاع.

نسرين طافش

انتهت الممثلة السورية نسرين طافش أيضاً، من تسجيل وتصوير أولى أغنياتها الخاصة بهذا الموسم، وحملت عنوان “متغيّر علي” نسرين طافش يقال إنها استمدت تجربتها الجديدة في الغناء من خلال مشاركتها في بعض الأعمال التمثيلية التي كانت تتطلب غناء الممثلين ضمنها، وتذكر أنها غنّت، سنة 2009 في مسلسل “حكايا الغروب” إلى جانب زملائها في العمل، واعتبرت ذلك مقدمة جيدة لدخولها الآن عالم الغناء عبر أغنية خاصة، صدرت قبل أيام، وبدأ عرض “كليب” مُصور من إخراج اللبناني سعيد الماروق.

ويعود المغني اللبناني، زين العمر في عمل جديد، يحمل عنوان “بشتقلك”، أغنية خفيفة باللهجة اللبنانية، أهداها للجمهور لمناسبة عيد الحب، بحسب صفحته على موقع “تويتر”.

“بشتقلك” تعيد زين العمر، مغنياً، بعد سلسلة من الانتقادات التي طاولته خلال الفترة السابقة بسبب مواقفه السياسية، والاجتماعية، التي انعكست عليه سلباً من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

نانسي عجرم

كان من المفترض أن يصدر ألبوم الفنانة نانسي عجرم الجديد، مع عيد الحب، بعد ثلاث سنوات من غيابها عن الألبومات الكاملة، والاعتماد على الأغنيات المُنفردة، لكن انشغالها في نهائيات برنامج “آراب أيدول” جعلها تتريث قليلاً، في ذلك، لكنها أكدت في اتصال مع “العربي الجديد” أن نهاية فبراير/شباط، الحالي ستكون موعداً لإصدارها الغنائي الثامن. وكانت عجرم صورت أغنية واحدة “حاسة بيك” من جديدها المُنتظر مع المخرجة ليلى كنعان، التي تعود إلى عالم الكليبات المُصورة بعد نجاحها في السينما، وابتعادها عن الأغاني المُصورة.