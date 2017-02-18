خسرت 75 كيلو بسبب ملعقة.. شاهد كيف كانت وكيف أصبحت!

تمكّنت فتاة دانماركية تُدعى ماتيلد بروبيرغ من خسارة 75 كيلوغراماً وتغيير مجرى حياتها بعدما وصل وزنها إلى 120 كيلوغراماً.

وشجعها على ذلك، منعها من تسلق أحد الجبال الروسية بسبب سمنتها.

فقد كانت تتناول كمية كبيرة من الأطعمة غير الصحية مثل البطاطا المقلية وقوالب الحلوى والمعجنات. وبلغ عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها يومياً 3500 سعرة.

إلا أنّها قررت أن تتوقف عن اتباع هذه العادات السيئة فامتنعت عن تناول المأكولات الضارة واستخدمت ملعقة قهوة (وسط) لتأكل ما في أطباقها.

وساعدها ذلك على أن تخسر عدداً كبيراً من الكيلوغرامات. لكن كان عليها الخضوع لعملية جراحية لتتخلص من ترهّل جلدها.

وبدأت تمارس التمارين الرياضية بانتظام وتمكنت من خسارة 75 كيلوغراماً. وهي تعمل راهناً كمدربة خاصة وعارضة أزياء.

وقد قالت: “لو أنّ أحدهم قال لي، حين كنت سمينة، أنني سأصبح مدربة وعارضة أزياء لسخرت منه”.

(لها)