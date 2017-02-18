ملياردير يتسلم أحد أضخم اليخوت بالعالم.. وهذا ما فعله لعيون ألكساندرا!

رُصد واحد من أكبر اليخوت في العالم، وتصل قيمته إلى 450 مليون دولار، في مياه منطقة جبل طارق جنوب إسبانيا، وذلك بعد أن استغرق بناؤه 4 سنوات كاملة.

ومن المقرر أن يخضع اليخت الفاخر، الذي يصل طوله إلى 143 مترا، لتجارب بحرية ضمن سلسلة من الاختبارات الصارمة، وذلك قبل تسليمه إلى الملياردير الروسي ورجل الأعمال، أندريه ميلنيشينكو.

وخضع اليخت المبتكر بالفعل إلى تجارب بحرية ناجحة في بحر البلطيق، بعد الانتهاء من بنائه في كيل، عاصمة الولاية الألمانية الشمالية، شليسفيش هولشتاين.

ويضم اليخت المثير للإعجاب 8 طوابق تربطها مصاعد متعددة، كما يوجد سلالم حلزونية، و3 صوار أعلى من برج ساعة “بيغ بين”، كما يمكن الدخول إلى إحدى الصواري من الداخل، وإطلاق الأشرعة بلمسة زر واحدة.

ويمكن للصواري أن تدور لتحقيق الاستفادة القصوى من الرياح في عرض البحار، وذلك بسبب تزويدها بتقنيات مذهلة.

ويتمتع اليخت بالقدرة على الإبحار عبر الأمواج العالية بسرعة تصل إلى 24 ميلا في الساعة، كما يضم مرآبا يتسع لأربع سيارات وغواصة، بالإضافة إلى مهبط طائرات على سطح اليخت، كما زُود بنظام تحكم رقمي بتقنيات عالية.

ونشر موقع Superyachtfan.com، المزيد من التفاصيل عن المواصفات الخفية في اليخت، حيث ذكر أنه مدعم بمحركات تعمل بالديزل والكهرباء مع مجموعة من المراوح، وصُمم اليخت لاستيعاب نحو 20 ضيفا، مع وجود طاقم يتألف من 54 شخصا.

وقد غادر اليخت مدينة كيل، إلى جهة غير محددة في جنوب إسبانيا، وقال مدير المشروع، ديرك كلوسترمان: “لقد كان اليخت التحدي الأكبر في مسيرتي المهنية، وأنا واثق بأنه سيكون أفضل يخت في العالم من حيث التصميم والتكنولوجيا، على مدى السنوات المقبلة”.

وأضاف قائلا: “إن جمال اليخت منقطع النظير، وأنا متأكد أن تصميم، فيليب ستارك، سيكون موضوعا مثيرا للاهتمام في جميع أنحاء العالم.. ونحن نتطلع إلى موعد تسليمه لمالكه”.

وأطلق، ميلنيشينكو (44 عاما)، على قاربه الجديد الذي سيحصل عليه في الربيع القادم، اسم “Sailing Yacht A”، وقد يفترض الرومانسيون أن حرف “A” جاء تيمنا بزوجته، ألكساندرا (39 عاما).

وصمم هذا اليخت الرائع، الفرنسي فيليب ستارك، حيث بُني من قبل شركة Nobiskrug الألمانية.

ويُقدر صافي ثروة الملياردير الروسي، بنحو 11 مليار دولار، ليكون في المرتبة الـ11 ضمن قائمة أغنى أثرياء روسيا، والمرتبة الـ97 في العالم.

(روسيا اليوم)