الحفل الاول للتوعية عن مرض الهيموفيليا

لأن إرادة الحياة أقوى بكثير من إرادة الموت، ولأن الأحلام التي تراودنا يجب تحقيقها، ولأن كل ما حولنا يستحق الإستمرارية، نُدافع ونحارب المرض حتى نبقى ونُكمل الرسالة التي خُلقنا من أجلها.

وهذا ما تهدف إليه جمعية Long wing Butterfly Association التي تختص بالتوعية وتأمين العلاج الخاص بمرض الهيموفيليا، بهدف تخليص عدد كبير من مصابي هذا المرض، والتي تسعى إلى إكتشاف كل ما هو جديد وذو منفعة بمساعدة عدد كبير من الأطباء والباحثين في لندن.

أقامت جمعية LWBA برئاسة راي العبد بالتعاون مع “الجمعية اللبنانية للهيموفيليا”، عشاءهاالأول للتوعية على مرض الهيموفيليا، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني وشخصيات سياسية أبرزها وزير الإعلام ملحم رياشي، النائب علي بزي، النائب أحمد فتفت. وشخصيات فنية السوبرستار راغب علامة، سفيرة الحملة الوطنية للهيموفيليا ماريتا الحلاني، العازف غي منوكيان، اضافة الى شخصيات اجتماعية واعلامية.

أستهل الحفل بوصلة فنية غربية – شرقية بصوت أليان مراد وتيدي نصر، ومن ثم أفتتح الحفل بالنشيد الوطني اللبناني.

وألقت رئيسة الجمعية اللبنانية للهيموفيليا السيدة صولانج صقر كلمتها التي شددت بها على أهمية التوعية تجاه الهيموفيليا ونشرها بشكل علمي وثقافي بين المجتمع المدني بهدف تقبل المريض، وقالت: “اكتشفنا منذ 25 سنة الوضع المأساوي الذي كان يعيشه الأطفال والشبيبة المصابة بالهيموفيليا وأهلهم وتبنينا قضيتهم. خلال هذه السنوات عشنا صعوباتهم، عملنا لتغيير وضعهم وطورنا شروط العلاج والرعاية الشاملة لهم آملين تحسين نوعية حياتهم”.

أما رئيس جمعية LWBA السيد راي العبد الذي يُعاني من الهيموفيليا، أكد أنه لشرف كبير وعظيم له بأن يكون مؤيد ومناصر ومريض بأن يحمل هذه القضية ويعمل جاهداً بمساعدة الجمعية والأطباء لتحقيق أعلى مستويات التوعية والعلاج المناسب للحد من الزيف الذي يُصيب مرضى الهيموفيليا. كما شكر كل من وقف ودعم لإنجاح هذا العشاء الخاص بجمع التبرعات للمساهمة في تأمين العلاج المناسب، وخص بالشكر الوزير السابق وائل بو فاعور ووزير الصحة الحالي غسان حاصباني على دعمهم، ووجه التحية لوسائل الإعلام وأهل الصحافة على إهتمامهم ومتابعتهم.

وختم: “أنا محظوظ للغاية لأنني تلقيت العناية من قبل والدين محبين ومن قبل أفضل الأطباء والمعالجين الفيزيائيين في العالم في مستشفى لندن الملكي”.

وألقى الوزير حاصباني كلمة، شدد فيها على “أهمية الوعي في موضوع الهيموفيليا والكشف المبكر من أجل فعالية ووقاية أفضل للعلاج”، مؤكدا “مسؤولية الجميع في خلق بيئة سليمة للمصابين في الهيموفيليا من أجل حياة أفضل”.

وأكد أن “المصاب بالهيموفيليا يشكل جزءا لا يتجزأ من المجتمع. نحن جميعا مسؤولون عن خلق البيئة المناسبة التي توفر لهم حياة طبيعية وتوفر لهم فرصا متساوية لتحقيق السعادة والنجاح في الحياة، داعيا الى “الكشف المبكر والالتزام بنتائج العلاج من خلال زيادة الوعي.

وكان للسيدة دينيز طوق شقيقة النائب ستريدا جعجع، كلمة مقتضبة توجهت بها بالشكر لكل جندي مجهول عمل بصمت من أجل إنجاح الحفل وجمع أكبر عدد من التبرعات، وأكدت أن الحياة تستحق أن نُحارب من أجلها ولذلك هي تقف اليوم وتساند وتعمل مع الجمعية الوطنية للهيموفيليا.

ومن ثم توقف الحضور مع فيديو مصور عن الطفل جيو مراد “7 سنوات” الذي مُصاب بالهيموفيليا، وأظهر الفيديو قوة وإصرار جيو بالإستمرار وحب الحياة، وأن مرضه لم يمنعه عن تنفيذ رغباته وأحلامه ومنها العزف على البيانو، حيث قدم مقطوعة موسيقية خلال الحفل، فأداها بطريقة محترفة ومميزة حتى وقف الجميع مصفقين لبراعته بالرغم من صغر سنه.

وختم الحفل العازف غي مانوكيان الذي قدم وصلة فنية موسيقية رائعة بإمتياز برفقة فرقته الموسيقية التي كانت بقيادة المايسترو إيلي العليا، وكانت هناك إطلالة جميلة للفنانة رنين الشعار التي عرف بها غي بأنها من أهم الأصوات التي عمل معها وسمعها خلال عملها في الوسط الفني.

وفي حديث مع وزير الإعلام ملحم رياشي، أكد لبصراحة أن وزارة الإعلام تعمل بجهد بالتعاون مع وزارة الصحة والوزير حاصباني بهدف إعلاء مستوى التوعية عند المجتمع المدني بالتعاون مع الجمعيات الخاصة، متمنياً أن تزداد نسبة التوعية عند الشعب اللبناني بهدف توخي الحذر ومساعدة المصابين بهذه الأنواع من الأمراض العصيبة.

أما ماريتا الحلاني التي تشغل منصب سفيرة للحملة الوطنية للهيموفيليا، عبرت عن سعادتها بإختيارها بأن تكون سفيرة ومساهمة في نشر التوعية عند اللبنانيين من مكانها وبقدر إستطاعتها، معتبرة أن المعرفة والبحث هما الطريقين للتعرف على حقيقة الهيموفيليا وأسبابه وعلاجه، متمنية أن يتقبل المجتمع مرضى الهيموفيليا ومعاملتهم كأي فرد طبيعي في المجتمع بعيداً عن مرضه.

وغي مانوكيان، أكد أنه يختار سنوياً أكثر من جمعية تُعنى بمساعدة المرضى من مختلف الأمراض ويُخصص لهم حفلات معينة للمساهمة في إدخال الفرحة على قلوب هؤلاء المرضى، والمساعدة في نشر التوعية من خلال الحفلات التي تُقام لجمع التبرعات والمساعدات الخاصة بهم، وأحب هذه السنة أن يكون جزءاً من المساهمين في الحفل بعد أن تم التواصل معه، معتبراً ان الموسيقى علاجاً نفسياً يُساهم في محاربة المرض حيث تزرع في داخل كل منا أملاً بالغد.

موقع بصراحة