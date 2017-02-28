طفل عمره 6 أشهر يؤدي تمارين رياضية مدهشة! (فيديو)

هل يمكن لطفل في الشهر السادس من عمره أن يمارس تمارين رياضية أفضل من كبار السن بحيث يظل متماسكاً على وضعية بسط الجسم بالاستناد إلى أصابع القدمين والأيادي كما في الفيديو المرفق ولمدة تصل إلى 34 ثانية؟

نعم حصل ذلك، بل إن الطفل يبدي رغبة في تكرار التجربة، وهو يتمرن مع والدته في فيديو يظهرهما معاً نال إعجاباً على الإنترنت بعد نشره وتعليقات الناس.

ويدعى الطفل رومان ووالدته دانا، وقد ساعده تشجيع الأم في أن يبدي جسارة في الثبات لأطول مدة زمنية، مبدياً براعة في ذلك الفعل.

تنمية القدرات تبدأ مبكراً

وقد علق بعض الناس أنه في الوقت الذي لا يصل بعض الأطفال إلى حد الحبو في مثل هذه السن (نصف عام فقط)، يبدي رومان، صاحب العزيمة المبكرة، حماسة في أن يظهر قدراته الرياضية.

وهذا يعني أن تنمية القدرات لدى الأطفال والمهارات أمر نسبي يمكن أن يبدأ في سن مبكرة جداً، إذ يعتمد على التدريب وتحفيز الطفل للقيام بعمل ما، لكن إذا تنبين أن والدة الطفل هي معلمة يوغا فيمكن الاقتراب قليلاً من فهم الصورة، مع أن الكثير من الآباء والأمهات يكونون أخصائيين في مجالات معينة دون أن ينقلوا هذه الخبرات لأولادهم.

وتقيم الأسرة في ولاية كنتاكي الأميركية، وفق ما نقل موقع “ميل أون لاين”.

وفي أثناء قيام الطفل بالمهمة الصعبة، تحفزه الأم بالتشجيع مثل عبارات “أنت مدهش”.. “عمل عظيم”.